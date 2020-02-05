إسرائيل تنشر منظومة ليزر للتصدي لبالونات غزة المتفجرة [فيديو]

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومة ليزر جديدة على الحدود مع قطاع غزة للتصدي للبالونات المتفجرة التي يطلقها ناشطون من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية، الأربعاء، إن الجيش نشر المنظومة الجديدة بعد إجراء عدة اختبارات عليها وصفت بالناجحة، دون مزيد من التفاصيل.

כיפת ברזל של בלוני הנפץ? | בלעדי: צה"ל ביצע ניסויים במערכת לייזר שאמורה להשמיד את בלוני הנפץ מעזה, והוגדרו מוצלחים מאוד. המערכת צפויה להיפרס בקרוב

הדיווח של @Itsik_zuarets ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/8ukf89kPNG — כאן חדשות (@kann_news) February 5, 2020

وأواخر ديسمبر/كانون أول الماضي أعلن جيش الاحتلال تطوير منظومة دفاعية تعتمد على الليزر الكهربائي، بهدف التصدي للبالونات المتفجرة والطائرات الورقية الحارقة والطائرات بدون طيار التي يتم إطلاقها من القطاع، وفق ما أوردته آنذاك صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

ويدور الحديث عن منظومة ليزر يقول الجيش الإسرائيلي إنها الأولى في العالم التي أثبتت قدرة عملياتية على تفجير البالونات والطائرات بدون طيار في الجو، بحسب ذات المصدر.

وتزامن ظهور تكتيك البالونات التي تحمل عبوات ناسفة ومواد حارقة مع انطلاق مسيرات العودة، نهاية مارس/آذار 2018، حيث يتم نفخها بواسطة غاز خفيف، ويرفق معها مادة مشتعلة أو متفجرة، وتترك كي تحملها الرياح للجانب الآخر من الحدود.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن تنفيذ عملية عسكرية "واسعة" بقطاع غزة "أمر ممكن" حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نتنياهو، مع عدد من رؤساء السلطات المحلية في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة، بحسب القناة (13) العبرية.

ووفق المصدر ذاته، بحث اللقاء استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وقال نتنياهو، "نبذل الكثير من الجهد لجلب الهدوء إلى المنطقة، مع ذلك فإن الجيش الإسرائيلي مستعد لعملية واسعة في غزة حتى قبل الانتخابات"، دون مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 2 مارس/آذار المقبل، انتخابات هي الثالثة في غضون عام.