ولادة طفلة من أم مصابة بفيروس كورونا.. والإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية (صور)

أعلنت لجنة الصحة المحلية في مدينة هاربين الصينية، ولادة طفلة من أم مصابة بفيروس كورونا القاتل، وفق موقع "ديلي تشاينا" الصيني.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطفلة التي ولدت الأسبوع الماضي بأحد مستشفيات المدينة الواقعة شمال شرقي الصين، خالية تمامًا من كورونا، وتزن 3.05 كيلوغرام وتتمتع بصحة جيدة.

وأجرى الأطباء اختبارين متتاليين للطفلة التي ولدت بعد 38 أسبوعًا من الحمل، بيّنا خلوها من الفيروس الذي أودى بحياة 425 شخصًا وأصاب نحو 20 ألف في الصين، ما دفع السلطات لعزل مدينة ووهان التي بدأ منها انتشار الوباء، بالإضافة لأكثر من 10 مدن أخرى.

وبعد أيام عدة في الحجر الصحي والمراقبة الطبية، أكد الأطباء استقرار حالة الرضيعة والأم التي أجريت لها ولادة قيصرية لمنع تدهور حالتها، بإشراف أطباء التوليد والجهاز التنفسي وحديثي الولادة.

كما يخضع كل الفريق الطبي الذي اشترك في تابع حالة الأم والطفلة وأجراء الجراحة، تحت المراقبة الطبية حاليًا بغرف العزل.

وبدأ أمس مستشفى في ووهان شيدته السلطات الصينية في 8 أيام لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بدأ في استقبال المرضى أمس الإثنين، تحت إشراف القوات المسلحة، ولا يزال هناك مستشفى خاص آخر قيد الإنشاء وسيتم الانتهاء منه غدًا.

الصور من (ديلي تشاينا)