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نتنياهو والبرهان.. احتفاء إسرائيلي باللقاء ورفض عربي واسع

البرهان ونتنياهو
البرهان ونتنياهو
4/2/2020

حالة من الغضب والجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل العربية، عقب كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن لقائه برئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان في أوغندا.

وحظي اللقاء باحتفاء إسرائيلي واسع على الصعيدين الرسمي والإعلامي لكنه قوبل برفض واسع من الشارع العربي وعبر منصات التواصل.

ووصفت الأوساط الإسرائيلية اللقاء بالتاريخي والمفاجئ وتحول في العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وأكدت ردود الفعل الإسرائيلية أن خطوات تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل تأتي في إطار محاولة البلد الأفريقي لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة لرفع اسمه من قائمة الإرهاب.

من ناحية أخرى، قوبل اللقاء غير المسبوق برفض عربي على مواقع التواصل حيث أبدى عدد من المغردين استغرابهم من سقوط السودان في وحل التطبيع رغم ثورته الحديثة.

واستهجن ناشطون فلسطينيون وعرب لقاء نتنياهو بالبرهان في عنتيبي، وغرّد المتفاعلون معبرين عن رفضهم لما آلت إليه الأمور عربيًا، إذ يعتبر لقاء نتنياهو ببرهان، هو أول لقاء بين الإسرائيليين ومسؤول عربي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخطة السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وعبر مغردون عن غضبهم للقاء الذي يتزامن مع "صفقة القرن" التي اعتبروها مؤامرة على القضية الفلسطينية، وعدّوا ذلك تصرفًا غير مسؤول من المسؤول السوداني.

وأشاروا إلى أن حديث نتنياهو عن اللقاء هو فضيحة متعمدة من إسرائيل للبرهان في وقت كان من المفترض أن يجري في الخفاء، خاصة أنه لم يكن في السودان أو إسرائيل.

وكان نتنياهو أعلن أنه التقى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

وكتب نتنياهو على تويتر "التقيت في عنتيبي رئيس مجلس السيادة السوداني واتفقنا على التعاون من أجل تطبيع العلاقات".

وأضاف أنه يؤمن "أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".

ونقلت الجزيرة عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية.

وأضافت المصادر أن البرهان طلب من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية وشطب السودان من "لائحة الإرهاب".

وقال صحفيون سودانيون في وقت سابق إن البرهان غادر إلى أوغندا في زيارة غير معلنة تزامنا مع زيارة نتنياهو، والتي من المتوقع أن يلتقي فيها عددا من الزعماء الأفارقة.

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https://twitter.com/adham922/status/1224411254187577345?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mmhijazi2002/status/1224390106963943425?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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