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كورونا يتسلل من الصين إلى 25 دولة.. تعرف عليها

فيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر عبر العالم.
فيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر عبر العالم.
4/2/2020

أدّى تفشي فيروس كورونا الجديد القادم من الصين إلى 165 إصابة مؤكدة في 25 دولة، بخلاف بلد المنشأ.

ووفق إحصاءات لـ"أسوشيتد برس، وصل الفيروس إلى 13 دولة في قارة آسيا غالبيتها مجاورة للصين وهي اليابان (20 إصابة)، وتايلاند (19)، وسنغافورة (18)، وكوريا الجنوبية (16)، وتايوان (10)، وماليزيا (10)، وفيتنام (9)، والهند (3)، إضافة إلى إصابة واحدة في كل من الفلبين ونيبال وسريلانكا وكمبوديا.

وكانت الإمارات، المتواجدة في قارة آسيا، الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس بعدد 5 حالات.

كما وصل الفيروس القاتل إلى 9 دول في القارة الأوربية هي ألمانيا (12) وفرنسا (6)، إضافة إلى حالتي إصابة في كل من روسيا وإيطاليا وبريطانيا، وإصابة واحدة في كل من السويد وإسبانيا وفنلندا وبلجيكا.

وفي أمريكا الشمالية تم تسجيل 11 إصابة في الولايات المتحدة و4 في كندا. أيضا، سجلت أستراليا 7 إصابات.

وجرى تسجيل حالتي وفاة فقط خارج البر الصيني؛ الأولي في الفلبين، والثانية في مقاطعة هونغ كونغ التابعة إداريا للصين.

كانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 425 وفاة و20 ألفا و438 إصابة مؤكدة حتى نهاية الإثنين، حسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر عبر العالم.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور الفيروس بحالة رعب سادت العالم أجمع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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