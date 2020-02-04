"صفقة القرن" تطيح بتوفيق عكاشة وتتسبب في وقف برنامجه

أطاحت تفسيرات دينية لـ"صفقة القرن" بالمذيع المصري المثير للجدل توفيق عكاشة، وأدت لاستبعاده من الظهور ووقف برنامجه "مصر اليوم" علي قناة "الحياة" المصرية الخاصة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن عكاشة قوله إن إدارة قناة الحياة أبلغته الليلة الماضية باستبعاده من القناة، وإلغاء برنامجه (مصر اليوم) من خريطة برامجها، بحسب ما أوردته صحيفة المصري اليوم.

وأوضح أنه سيستغل الفترة المقبلة لترتيب أوراقه بعيداً عن الإعلام، مشيراً إلى أنه يخاطب جمهوره من خلال قناته على يوتيوب.

وأبدى عكاشة ترحيبه بالعمل في أي قناة شريطة "ألا تكون مملوكة لأشخاص". كما أعرب عن شكره لشركة "إعلام المصريين" المالكة لقناة الحياة، وجهودها فى دعم برنامجه.

وكان موقع الجزيرة مباشر نشر أمس الإثنين تقريرا عن الحلقة الأخيرة لعكاشة التي بثتها قناة الحياة يوم 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، التي تناول فيها خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة باسم صفقة القرن، مؤكدا أن تلك الخطة تجسد ما وصفه بـ"صراع بين الأديان السماوية الثلاثة".

وشرع عكاشة في تناول الصفقة من خلال الأديان السماوية الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام)، انطلاقا من قصة النبي يوسف عليه السلام، التي قال إن عليها اتفاقاً في الأديان الثلاثة وفي الكتب المقدسة لتلك الأديان. وأشار إلى أن الأديان السماوية الثلاثة جاءت بعد يوسف عليه السلام، وأن أتباع هذه الديانات علاقتهم حاليا مع بعضهم البعض مثل علاقة يوسف بأخوته".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صاحب خطة صفقة القرن بين الفلسطينيين والاسرائيليين- رويترز

وأشار إلى أن ترمب لدى إعلانه صفقة القرن جاء بما في الكتاب المقدس الذي يؤمن به المسيحيون واليهود، مشيرا إلى الفارق بين أورشليم التي تحتل مساحة أقل بكثير من مدينة القدس الحالية، ولذلك فإن خطة ترمب ترمى إلى منح الفلسطينيين جزءا من شرق القدس لإقامة عاصمة لهم عليها".

وقال "وفقا للعهد والوعد الذي قطعه نبي الله يعقوب لأبنائه وللأسباط هو أن يكون لهم ملك أورشليم، لكن ما حدث للقدس (كما جاء في صفقة القرن لترمب) غير موجود في الديانتين المسيحية واليهودية سوى على نطاق ضيق وهو أورشليم التي تحتل مساحة أقل بكثير من مساحة القدس الاجمالية كما يعرفها المسلمون".

وخلص المذيع المصري إلى القول إنه بعد صفقة القرن اتضحت القصة انها ليست صراعا على الأرض بين أتباع الديانات السماوية الثلاث وإنما هو صراع بين الأديان، مؤكدا أن رجال السياسة خصوصا اليهود تحديدا (وكررها أكثر من مرة) يعكسون معتقداتهم الدينية في شؤون السياسة، وهم يحولون معتقداتهم الدينية إلى سياسات".

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تجدر الإشارة إلى أن توفيق عكاشة من مواليد يناير من العام 1967، أصبح نائبا عن دائرة نبروه بعد فوزه في انتخابات مجلس الشعب عام 2010 كأحد أعضاء الحزب الوطني بعد انسحاب المرشح الوفدي فؤاد بدراوي. ثم اشترك في تأسيس حزب مصر القومي عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 وأعلن خوضه الانتخابات الرئاسية، إلا أنه عدل عن موقفه وعاد للترشح لمجلس الشعب عن دائرة نبروه على رأس قائمة حزب مصر القومي، إلا أنه لم يفز. لكنه فاز في انتخابات مجلس النواب عام 2015.

وجه له مجلس النواب المصري تهمة التطبيع مع إسرائيل على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي بمصر في منزله، وتعرض للإهانة في المجلس حيث قام النائب كمال أحمد بضربه بحذائه.

وأسقط مجلس النواب المصري عضويته في 2 مارس/ آذار 2016.

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