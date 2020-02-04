صحيفة إسرائيلية: الإمارات رتبت لقاء نتنياهو والبرهان بعلم السعودية ومصر

كشفت صحيفة إسرائيلية أن الإمارات هي من رتبت اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا الإثنين.

وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ"رفيع المستوى" إن الإمارات رتبت اجتماع البرهان ونتنياهو، وعلم به "دائرة صغيرة" فقط من كبار المسؤولين في السودان، وكذلك السعودية ومصر.

وأضاف المسؤول أن البرهان وافق على لقاء نتنياهو؛ لأن المسؤولين ظنوا أن ذلك سيساعد على "تسريع" عملية إخراج السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية.

وفي وقت سابق الإثنين، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري سوداني كبير قوله إن الإمارات نسقت لقاء البرهان ونتنياهو، مضيفًا أن الاجتماع يستهدف رفع السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية.

Constructive discussion with Chairman of Sudan’s Sovereign Council General al-Burhan. We underscored our shared desire to improve #Sudan’s active participation in the region and international communities and to work towards a stronger, healthier U.S.-Sudan bilateral relationship. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 3, 2020

واشنطن تشكر البرهان

من ناحيته، شكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، البرهان على مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد لقائه نتنياهو، ووجه له دعوة إلى زيارة واشنطن. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع البرهان، الإثنين.

ووفق البيان، أكد بومبيو والبرهان على رغبتهما المشتركة في تحسين مشاركة السودان الفعالة في المنطقة والمجتمع الدولي والتزامهما بالعمل من أجل إقامة علاقة ثنائية أمريكية سودانية أقوى وأكثر صحة.

إلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أوغندا واتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

يؤمن رئيس الوزراء نتنياهو بأن السودان تسير في اتجاه جديد وايجابي. يريد البرهان إخراج دولته من العزلة — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 3, 2020

وكان الحساب الرسمي لمكتب نتنياهو على تويتر كشف عن لقاء الأخير مع البرهان في أوغندا، وقال إنه تم بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني.

وأدانت اللقاء منظمة التحرير وفصائل فلسطينية وقوبل برفض واسع من الشارع العربي عبر منصات التواصل، فيما قالت الحكومة السودانية، في بيان مقتضب، إنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأنه.

في خطوة تاريخية إسرائيل والسودان تتفقان على الشروع في تعاون ثنائي https://t.co/N9HllSBtbI — مكان الأخبار (@News_Makan) February 3, 2020

وتسعى الحكومة السودانية لشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ضمن مهامها في الفترة الانتقالية التي بدأت منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

اقرأ أيضًا: نتنياهو والبرهان.. احتفاء إسرائيلي ورفض عربي واسع