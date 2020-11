صحيفة إسرائيلية: الإمارات رتبت لقاء نتنياهو والبرهان بعلم السعودية ومصر

كشفت صحيفة إسرائيلية أن الإمارات هي من رتبت اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا الإثنين.

وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ"رفيع المستوى" إن الإمارات رتبت اجتماع البرهان ونتنياهو، وعلم به "دائرة صغيرة" فقط من كبار المسؤولين في السودان، وكذلك السعودية ومصر.

وأضاف المسؤول أن البرهان وافق على لقاء نتنياهو؛ لأن المسؤولين ظنوا أن ذلك سيساعد على "تسريع" عملية إخراج السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية.

وفي وقت سابق الإثنين، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري سوداني كبير قوله إن الإمارات نسقت لقاء البرهان ونتنياهو، مضيفًا أن الاجتماع يستهدف رفع السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية.

Constructive discussion with Chairman of Sudan’s Sovereign Council General al-Burhan. We underscored our shared desire to improve #Sudan’s active participation in the region and international communities and to work towards a stronger, healthier U.S.-Sudan bilateral relationship.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 3, 2020