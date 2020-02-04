البث الحي
سياسة|السودان

داعية سوداني بارز: لقاء البرهان مع نتنياهو.. "خيانة لله ورسوله"(فيديو)

الداعية السوداني الدكتور عبد الحي يوسف
الداعية السوداني الدكتور عبد الحي يوسف
4/2/2020

قال الداعية السوداني البارز عبد الحي يوسف إن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "خيانة لله ورسوله".

وأوضح الداعية السوداني أن لقاء البرهان بنتنياهو "تم من غير مشورة من الشعب أو رضا منه".

وقال عبدالحي يوسف إن "البرهان جاء بانقلاب عسكري والحكومة السودانية سلطة انتقالية وليس من حقهم الاستمرار في اتخاذ مثل هذه القرارات."

وقال عبد الحي يوسف إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم شيئا للسودان رغم الوعود والتنازلات طوال الفترة الماضية.

وسادت حالة من الغضب والجدل الواسع مواقع التواصل العربية، عقب كشف نتنياهو عن لقائه البرهان في أوغندا.

وحظي اللقاء باحتفاء إسرائيلي واسع على الصعيدين الرسمي والإعلامي لكنه قوبل برفض واسع من الشارع العربي وعبر منصات التواصل.

وأطلق مغردون سودانيون عبر تويتر هاشتاغ  #سودانيون_ضد_التطبيع عبروا فيه عن رفضهم لتطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل، كما دعا ناشطون عبر فيسبوك إلى تظاهرات اليوم الثلاثاء في العاصمة الخرطوم تنديدا باللقاء وتطبيع العلاقات.

وعلى المستوى الرسمي السوداني، قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح إنه لم يتم الإخطار أو التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء رئيس مجلس السيادة ونتنياهو في عنتبي بأوغندا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)