داعية سوداني بارز: لقاء البرهان مع نتنياهو.. "خيانة لله ورسوله"(فيديو)

قال الداعية السوداني البارز عبد الحي يوسف إن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "خيانة لله ورسوله".

وأوضح الداعية السوداني أن لقاء البرهان بنتنياهو "تم من غير مشورة من الشعب أو رضا منه".

وقال عبدالحي يوسف إن "البرهان جاء بانقلاب عسكري والحكومة السودانية سلطة انتقالية وليس من حقهم الاستمرار في اتخاذ مثل هذه القرارات."

وقال عبد الحي يوسف إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم شيئا للسودان رغم الوعود والتنازلات طوال الفترة الماضية.

وسادت حالة من الغضب والجدل الواسع مواقع التواصل العربية، عقب كشف نتنياهو عن لقائه البرهان في أوغندا.

وحظي اللقاء باحتفاء إسرائيلي واسع على الصعيدين الرسمي والإعلامي لكنه قوبل برفض واسع من الشارع العربي وعبر منصات التواصل.

وأطلق مغردون سودانيون عبر تويتر هاشتاغ #سودانيون_ضد_التطبيع عبروا فيه عن رفضهم لتطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل، كما دعا ناشطون عبر فيسبوك إلى تظاهرات اليوم الثلاثاء في العاصمة الخرطوم تنديدا باللقاء وتطبيع العلاقات.

وعلى المستوى الرسمي السوداني، قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح إنه لم يتم الإخطار أو التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء رئيس مجلس السيادة ونتنياهو في عنتبي بأوغندا.