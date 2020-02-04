البث الحي
سياسة

تقرير: إسرائيل حصلت على موافقة للتحليق في الأجواء السودانية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
4/2/2020

قال تقرير للتلفزيون الإسرائيلي إن رئيس الوزراء حصل على موافقة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان على موافقة لتحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء السودان.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه حصل على الموافقة للتحليق فوق الأجواء السودانية وبقيت فقط الأمور الفنية.

كانت إسرائيل قد أعلنت عن لقاء جمع نتنياهو برئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أوغندا أمس الثلاثاء وناقشا "تطبيع العلاقات" بين إسرائيل والسودان.

وقال البرهان اليوم الأربعاء في بيان إنه التقى نتنياهو من "واقع مسؤوليته" تجاه "الأمن القومي السوداني والمصالح العليا للبلاد".

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)