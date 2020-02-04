بالأرقام.. الجيش المصري التاسع عالميا متفوقا على تركيا وإيران وإسرائيل

كشف تصنيف موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، عن تفوق الجيش المصري على إسرائيل وتركيا وإيران في منطقة الشرق الأوسط، بعد تقدمه من المركز الـ11 إلى المركز التاسع.

وجاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020، حيث حل بعد الجيش البريطاني.

وكشف الموقع عن أن عدد أفراد الجيش المصري بلغ 920 ألف جندي بينهم 480 ألفا في قائمة الاحتياط.

كما قال الموقع إن عدد سكان مصر بلغ قرابة 100 مليون نسمة، بينهم قرابة 36 مليونا مؤهلين لأداء الخدمة العسكرية.

ووفق التصنيفات الجديدة باتت مصر تتفوق عسكريا على كل من تركيا وإيران وإسرائيل، بعدما تراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز 13 هذا العام بعدما كان يحتل المركز التاسع عالميا والأول إقليمبا خلال 2019.

كما حافظ الجيش الإيراني على تصنيفه في المركز 14 كقوة عالمية وإقليمية، وبقي متقدما على كل من السعودية وإسرائيل وفقا للموقع نفسه.

كما قفز تصنيف الجيش السعودي من المركز 25 عالميا والخامس إقليميا لعام 2019 إلى المركز 17 عالميا والرابع إقليميا في قائمة هذا العام، متقدما على إسرائيل التي تراجعت من المركز 17 عالميا والرابع إقليميا عام 2019 إلى المركز 18 عالميا والخامس إقليميا وفق آخر إحصائية.

ويختص موقع "غلوبال فاير باور" في ترتيب قوة الجيوش في العالم وفقا لعدد من المعايير، مثل القدرات العسكرية البشرية، وكفاءة المعدات العسكرية وكميتها، وتقنيات تصنيع الدبابات، وعدد القطع البحرية، وعدد الطائرات المقاتلة، وغيرها.

ومن المرجح أن يرتفع تصنيف الجيش المصري في العام المقبل، إذا استمر في تدريب أفراده وتجهيز ها بأقوى المعدات العسكرية.

ووفقا للموقع جاء الجيش الأمريكي في المقدمة محتلا المركز الأول عالميا ، بينما حل الجيش الروسي في المركز الثاني، فيما جاء الجيش الصيني بالمركز الثالث، تلاه الجيش الهندي بالمركز الرابع، ثم الجيش الياباني في المركز الخامس، ثم كوريا الجنوبية في المركز السادس .

وضمت القائمة الجيش الفرنسي الذي جاء في المركز السابع عالميا، والجيش البريطاني بالمركز الثامن عالميا، حيث يسبق الجيش المصري في التصنيف مباشرة، بعدما احتل الأخير المركز التاسع، فيما جاء الجيش البرازيلي في المركز العاشر، ليغلق قائمة الـ 10 الكبار عالميا.