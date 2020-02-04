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سياسة|السودان

السودان: البرهان يدافع عن لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي

البرهان ونتنياهو
البرهان ونتنياهو
4/2/2020

دافع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء في العاصمة الأوغندية.

وقال البرهان في بيان إنه " تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا".

وأضاف " وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني."

ونقل البيان عن البرهان قوله" أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية."

وتابع البيان " كما أؤكد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية."

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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