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56 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى أكثر من 17200
ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى أكثر من 17200
3/2/2020

يواصل فيروس كورونا الجديد الانتشار بسرعة في الصين، حيث ارتفع عدد الضحايا حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى 361 شخصا، 56 منهم في الساعات الـ 24 الأخيرة فقط.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، أن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2829 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2103 إصابات في مقاطعة هوبي.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى أكثر من 17200.

كما ارتفع عدد المصابين في إقليم هونغ كونغ الذي يتمتع بالحكم الذاتي  في الصين إلى 10 مصابين، وكذلك في إقليم ماكاو إلى 9 أشخاص.

واكتسب انتشار الفيروس وتيرة متسارعة منذ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ أسفر خلال الساعات الـ 24 الأخيرة فقط، عن مقتل 43 شخصا، وإصابة 1982 آخرين.      

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كيجيانغ قد أكد، الخميس، على "ضرورة أن تتسابق الشركات الطبية مع الزمن لإيجاد لقاح لهذا الفيروس الصعب والمعقد".

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

وفيروس كورونا الجديد ظهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس.

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.

المصدر : وكالات
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