وفاة رجل أعمال وصحفييْن تفجر غضبا حول نزيف الطرق في مصر

عبر ناشطون مصريون عن غضبهم بسبب ما أسموه بنزيف الطريق المستمر، بعد وفاة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، المالكة لنادى الجونة الرياضي، وصحفييْن في حادثي تصادم.

وتوفي خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والصحفيان أحمد منسي وزكية هداية، في حادثين منفصلين.

وأكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الإهمال في صيانة الطرق، والتجديدات المستمرة "غير المدروسة" هي السبب في موت الآلاف شهريًا على الطرق السريعة في مصر، إلى جانب "انعدام خبرة" سائقي وسائل النقل، وتزايد "تعاطي المخدرات".

خالد بشارة، الذي اعتبره البعض قدوة ومصدر إلهام في مجتمع الأعمال المصري، لم يشفع له كل ذلك مع غياب الإسعاف السريع والطرق غير المجهزة، ليودعه أصدقاؤه ومحبوه، في حادث تصادم سيارتين فجر يوم الجمعة الماضي بميدان الرماية في محافظة الجيزة.

وقال عنه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إنه يعتبره مساعده و"يده اليمنى" والذي يعتمد عليه دومًا.

نفرح و نحزن لأشياء تافهة ثم يأتى الموت و يخطف شخص حبيب لنا فنتذكر أن الحياة لا تستحق هذا و أن العمر فانى …لا يتزعزع إيماننا لكن نعجز عن فهم حكمة الله …لماذا تنتهى حياة شاب نابه ناجح و محبوب فى مقتبل العمر و يخلف وراءه ولدين و زوجة و أم مكلولة للحزن و كسرة القلب ؟ الله يرحمه — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 2, 2020

كما نعى ناشطون وإعلاميون الصحفيين منسي وهداية بكلمات مؤثرة، وتداول رواد منصات التواصل، خبرًا منذ عامين عن احتلال مصر مقدمة الدول في عدد وفيات حوادث الطرق متسائلين، هل مازالت مصر تحتل المركز الأول؟

أمس واليوم رحل عنا أربعه من خيره الشباب في مصر (خالد بشارة رئيس اوراسكوم – الصحفيه رحاب بدر – الصحفيه زكية هداية – الصحفي أحمد منسي) انه لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/0ACxZTmD8O — Raniah Yousief (@RaniahYousief) January 31, 2020

وفي منتصف الشهر الماضي، فقدت طبيبتان وسائق وعامل، في حادث مروري إثر انقلاب حافلة طبيبات المنيا جنوبي مصر، أثناء توجههن لحضور مؤتمر صحة المرأة في القاهرة، بعد استدعائهن على عجل وتهديدهن بالجزاء في حالة عدم الحضور.

وفي أواخر العام الماضي، لقي 29 شخصا في حادثين مروريين في شمال وشرق مصر، بينهم 23 من العمال كانوا يستقلون الحافلة وإن معظمهم كانوا في طريق عودتهم إلى محافظة دمياط بعد انتهاء يوم عملهم في مصنع بمدينة بورسعيد التي تطل على البحر المتوسط بشمال البلاد.

البقاء لله في وفاة #خالد_بشارة كان رجل يحترم الجميع ومخلص في عمله ونموذج يحتذى به لأي شاب مصري وعربي..قلبي مع عائلته وأصدقائه..الله يرحمه… — Mido (@midoahm) January 31, 2020

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي الحوادث بلغ أكثر من 14 ألف حادث خلال المدة من 2005 حتى 2017، وشهد عام 2017 أعلى عدد من الحوادث بلغ 1793 حادثا.

وبلغ إجمالي عدد حوادث السيارات على جميع الطرق في مصر 5220 حادثا في النصف الأول من عام 2019، مقابل 4426 حادثا في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع عددها بمعدل 17.9 %.

رحيل #خالد_بشارة صادم و مؤلم لأبعد حد.

عرفته في إطار العمل في مصر وايطاليا وهولندا وغيرها، نموذجا مشرفا داخل وخارج الوطن، يتمنى كل شاب مصري أن يقتدي به، في نجاحه وتفوقه وحضوره الطاغي في كل المناصب التي تولاها.

ربنا يصبر أهله و كل اللي بيحبوه على فراقه. pic.twitter.com/n9GsvIdi0Z — A. Sarhan (@Sarhan_) January 31, 2020

مصر النهاردة خسرت واحد من أهم العقول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الجيل الشاب خالد بشارة ، الرب يعزي أسرتك وأحبابك يا خالد في جنات الخلد .

Khaled Bichara — Ahmed Samih (@AhmedSamih) January 31, 2020

ربنا يرحم خالد بشارة ويصبر زوجته الجميلة ماريان صديقة الجامعة وأولاده وأهله.. خالد من أهم الناس اللي اشتغلوا على نشر الإنترنت في مصر.. كان عقلية جميلة وفذة الله يرحمه.. خالد اتوفى النهارده الصبح في حادثة عربية.. لسه امبارح كنت باكلم صديق لي عن خطورة الطرق الجديدة الواسعة.. (يتبع) — Rasha Abdulla (@RashaAbdulla) January 31, 2020

وصلة الدائري عند نزلة ميدان الرماية، وطريق الواحات، مرعب بالليل، سواقين النقل والتريلات تحديداً معندهمش مشكلة يدوسوا اي ملاكي،ويمشوا بسرعة عالية جدا.. الله يرحم خالد بشارة، بنشوف أهوال على الطريق ده والله — Khaled Fouda (@iVouda) January 31, 2020