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سياسة|ألمانيا

محكمة ألمانية تتنصر لطالبة منعت من ارتداء النقاب بالمدرسة

امرأة مسلمة ترتدي النقاب في مدينة هيسن الألمانية
امرأة مسلمة ترتدي النقاب في مدينة هيسن الألمانية
3/2/2020

أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية لمدينة هامبورغ الألمانية الإثنين حق طالبة في ارتداء النقاب خلال تواجدها في المدرسة.

ورفضت المحكمة دعوى مقدمة من سلطات المدينة ضد قرار صادر من محكمة إدارية أقل درجة يقضي بأحقية الطالبة في ارتداء النقاب بالمدرسة.

ورأت المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبة هيئة المدرسة والدة الطالبة بالاهتمام بأن تُظهر ابنتها وجهها خلال الحصص الدراسية.

وذكرت المحكمة أنه بحسب الوضع القانوني الحالي لا يمكن مطالبة الطالبة نفسها بالتخلي عن غطاء الوجه خلال تواجدها في المدرسة.

وجاء في بيان المحكمة أن "الطالبة بإمكانها الاستفادة بحرية العقيدة المحمية بلا تحفظ"، موضحة أن التدخل في هذا الحق الأساسي يحتاج إلى أساس قانوني.

وأضافت المحكمة: "قانون المدارس في هامبورغ لا ينص حاليا على ذلك".

يذكر أن وزير التعليم في ولاية هامبورغ، تيس رابه، هدد أمس الأحد بتغيير قانون المدارس إذا لزم الأمر، حال عدم قبول دعوى السلطات المختصة في المدينة في الدرجة الثانية من التقاضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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