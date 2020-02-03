شاهد: طلاب يمنيون في ووهان يستغيثون لإنقاذهم من بؤرة كورونا

وجه أحد الطلاب اليمنيين الذين يدرسون بإحدى جامعات الصين الواقعة في قلب مدينة "ووهان" المعزولة والموبوءة بفيروس كورونا الجديد، رسالة إلى حكومة بلاده.

وباسم طلاب اليمن في ووهان، قال الطالب إن 170 طالبًا يمنيًا يدرسون في كليات ووهان، وجميعهم مهددون بالإصابة، مناشدًا الحكومة اليمنية بضرورة إجلائهم من الصين في أقرب وقت.

وأضاف "بينما أجلت كل الدول تقريبًا جالياتها من المدينة الموبوءة، تعطي حكومة اليمن ظهورها لنا وتتركنا فريسة للإصابة بالفيروس المميت ولا أحد يستمع إلينا أو يرانا".

وأشار الطالب اليمني إلى أنه وزملاءه يقيمون داخل السكن الجامعي ولا يستطيعون التحرك حتى خارج الغرف نتيجة تفشي الفيروس.

ولفت إلى إصابة 4 طلاب باكستانيين في الجامعة المجاورة لهم، مشددًا على أن "الوضع جدًا خطير ومؤثر ومقلق وموتر للغاية".

وارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين، حتى أمس الأحد، إلى 361 في حين ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17205.

وبذلك تخطى كورونا عدد حالات الإصابة بفيروس سارس عام 2003، لاسيما في ظل توقعات بارتفاع عدد المصابين، خاصة في مدينة ووهان التي بدأ منها انتشار الوباء منذ أواخر العام الماضي ما دفع الصين لعزلها مع أكثر من 10 مدن أخرى.