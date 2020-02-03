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شاهد: جندي إسرائيلي يطالب متظاهرين فلسطينيين "باستراحة 10 دقائق"

3/2/2020

أظهر مقطع مصور جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من المتظاهرين الفلسطينيين في منطقة باب الزاوية بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، استراحة لمدة (10 دقائق).

وجاء في الفيديو المنشور، صوت الجندي الإسرائيلي وهو يقول باللغة العربية: "استراحة عشر دقايق، روح بنروح، إحنا مش طالعين من هون"، فيما يرد أحد الشبان المتظاهرين عليه، باللغة العبرية: "ليخ مبوه/ أي اذهب من هنا".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع الفيديو على محمل الهزل، وسخروا من جيش يطلب استراحة من الشبان، فيما علّق بعضهم: "الله يحيي شباب الخليل".

وشهدت محافظة الخليل، أمس الأحد، مواجهات واسعة رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته للسلام والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

المصدر : الجزيرة مباشر
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