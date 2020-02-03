سعودي يسيء للكويت على مواقع التواصل والكويتيون يردون [فيديو]

أثار أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين غضب مغردين كويتيين بعد تهجمه على الكويت.

ووصف مطلق السلطان في بث مباشر الشعب الكويتي بأوصاف مسيئة، كما تحدث عن وجود أماكن للدعارة في الكويت.

كل سافل يريد ان تتسلط الأضواء عليه يهاجم الكويت ازبلوه #الرقاصه_يتهجم_على_الكويت

pic.twitter.com/TMZPhdQeSM — كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) February 1, 2020

#الرقاصه_يتهجم_علي_الكويت

الراقصه المتشبه بالنساء تجردت من رجولتك بمقاطع كثيره وتجردت من كرامتك بسبب الشهره والان تتجرد من اخلاقك وتغلط على الكويت ،هني نقولك الكويت خط احمر يا رقاصه انت كفوك الهز وتقليد البنات خلك بمستنقعك لا تعطي نفسك قيمه اكبر من انك رقاصه، وفيفي عبده احسن منك pic.twitter.com/HSHy1ijTRe — نواف العنزي (@al3nze965) February 1, 2020

وكتب مغردون كويتيون على إساءة السلطان بتدشين وسم "الرقاصة يتهجم علي الكويت" ردا عليه، لاشتهاره بالرقص في المقاطع التي يقوم بنشرها.

https://twitter.com/FURY_JQ/status/1223781971479924736?ref_src=twsrc%5Etfw