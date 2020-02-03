البث الحي
سياسة

سعودي يسيء للكويت على مواقع التواصل والكويتيون يردون [فيديو]

2/2/2020

أثار أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين غضب مغردين كويتيين بعد تهجمه على الكويت.

ووصف مطلق السلطان في بث مباشر الشعب الكويتي بأوصاف مسيئة، كما تحدث عن وجود أماكن للدعارة في الكويت.

 

وكتب مغردون كويتيون على إساءة السلطان بتدشين وسم "الرقاصة يتهجم علي الكويت" ردا عليه، لاشتهاره بالرقص في المقاطع التي يقوم بنشرها.

https://twitter.com/FURY_JQ/status/1223781971479924736?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)