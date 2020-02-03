بعد هجوم عليها بسبب السيسي: أوبرا ألمانية تلغي منح أوسمة

أعلنت دار "أوبرا زمبر" الألمانية أنها لن تمنح مزيدا من الجوائز خلال حفلها السنوي يوم الجمعة المقبل، بعد هجوم عليها وانتقادات إثر تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت دار الأوبرا الواقعة في مدينة درسدن إنها تعرضت لانتقادات من قبل بعض شركائها، بسبب تكريم السيسي واعتذار مذيعتين عن المشاركة في تقديم الحفل.

وذكرت دار الأوبرا إنها لهذه الأسباب ستتخلى عن منح المزيد من أوسمة القديس جورج، خلال الحفل المقرر يوم السابع من فبراير/شباط الجاري.

وقالت الدار مساء الإثنين إن قرارها جاء " احتراما للنقاشات الكثيرة التي شهدتها الأيام الماضية، ولكي نتمكن من إعادة التفكير بهدوء في قرارات مستقبلية".

وأكدت دار الأوبرا أنها نقحت برنامج الحفل.

واعتذر مؤسس شركة "ساب" للبرامج الحاسوبية، ديتمار هوب، عن تسلم جائزة من دار الأوبرا، كما اعتذر لاعب الكرة الألماني السابق أولي هونيس، الذي كان سيلقي كلمة الإشادة بهوب، عن المشاركة في الأمسية الراقصة.

ولم تقرر الأوبرا بعد من الذي سيقدم الحفل إلى جانب المغني رولاند كايزر.

وجاء في بيان الأوبرا أن المحادثات المنتظرة بشأن مستقبل الحفل الراقص في دار أوبرا درسدن، ستتطرق أيضا لمسألة منح أوسمة من قبل الدار.

كانت يوديت راكرز، المذيعة في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، أعلنت أنها تنأى بنفسها عن تقديم الحفل الشهير لدار الأوبرا، وذلك بعد إعلان القائمين على الدار قبل نحو أسبوع، منح الرئيس المصري وسام القديس جورج.

ثم تبع ذلك اعتذار المذيعة ماريلي هوبنر، بعد أن أعلنت الدار أنها ستنوب عن راكزر، في تقديم الحفل، مبررة هذه الخطوة بتعرضها لـ "سيل من الكراهية والعداوة" عقب تسميتها لتقديم الحفل، ودون ذكر تفاصيل محددة بهذا الشأن.

وكان المغني رولاند كايزر، قد تبرأ من منح الجائزة للسيسي، لكنه عاد وقرر المشاركة في تقديم الحفل، وذلك بعد اعتذار هانز يواخيم فراي، المسؤول عن تنظيم الحفل، صراحة عن خطوة منح الوسام للسيسي.

وأعلن شركاء آخرون في الحفل السنوي، مثل شبكة إذاعة وتلفزيون وسط ألمانيا "MDR" وصحيفة "زيكزيشه تسايتونغ" أنهم ينأون بأنفسهم عن المشاركة في الحفل.

من جانبه طالب توماس لوزر، النائب في برلمان ولاية سكسونيا، بمدينة درسدن، رئيس الأوبرا، هانز يواخيم فراي، بالاستقالة، مبررا ذلك بأن منح فراي السيسي وساما "يضع الحفل والمدينة في بؤرة الريبة".