بالصور: افتتاح أول مسجد في سلوفينيا بعد نصف قرن من تقديم الطلب

افتتح أول مسجد في سلوفينيا في العاصمة ليوبليانا بعد 50 عاما من التقدم بطلب لبناء المسجد.

وقال مفتي ليوبليانا نجاد غرابوس إن افتتاح المسجد "كان نقطة تحول في حياتنا"، مضيفا أن "سلوفينيا هي آخر دولة يوغسلافية سابقة تحصل على مسجد، مما يجعل ليوبليانا عاصمة بدلا من بلدة إقليمية على حافة العالم".

وقدم المسلمون في سلوفينيا، ذات الغالبية الكاثوليكية، طلب بناء المسجد عام 1969، عندما كانت سلوفينيا جزءا من يوغوسلافيا السابقة.

وحصل المسلمون على تصريح بالبناء قبل 15 عاما، لكنه واجه معارضة من سياسيين وجماعات يمينية، فضلا عن مشكلات مالية.

وحاول معارضو بناء المسجد عرقلة المشروع مرتين عامي 2004 و2009 عبر طلب إجراء استفتاء عليه، إلا أن المحكمة العليا رفضت طلب إجراء الاستفتاء، وقام معارضون للمشروع بإلقاء رؤوس ودماء خنازير في موقع البناء.

كما تم خلال الفترة الأخيرة تذليل مشكلة إيجاد عقار في العاصمة، عندما باعت البلدية العقار إلى الهيئة التي تمثل المسلمين في البلاد.

وقال غرابوس إن تكلفة عملية بناء المسجد والمركز، التي بدأت عام 2013، بلغت حوالي 34 مليون يورو (39 مليون دولار)، منها 28 مليون يورو تبرعات قطرية، وأكثر من 5 ملايين يورو تبرعات من البوسنة والهرسك المجاورة.

ويقع المسجد في ضاحية شبه صناعية في ليوبليانا. ويشكل المسجد، الذي يتسع لما يصل إلى 1400 شخص، قلب المركز الثقافي الإسلامي المؤلف من ستة مبان.

ويضم المركز قاعات دراسة ومكتبة وملعبا لكرة السلة.

وجميع المباني مبنية من الخرسانة البيضاء مع الفولاذ والزجاج والخشب. وتوجد بداخل المسجد قبة مصنوعة من القماش الأزرق ومئذنة ارتفاعها 40 مترا.

وقبل افتتاح المسجد، كان المسلمون الذين يشكلون 2.5 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم مليوني نسمة، وثاني أكبر مجموعة دينية وفقًا لتعداد عام 2002، يستخدمون قاعات أو مبان رياضية مستأجرة.