انتقادات بعد فصل أستاذة من جامعة الإمارات على خلفية تغريدات

استنكر مغردون إماراتيون قرار جامعة الإمارات بفصل الأكاديمية الدكتورة عائشة النعيمي على خلفية تغريداتها التي انتقدت فيها سياسة القبول بالجامعة.

وكانت الأكاديمية البارزة غردت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وانتقدت الجامعة لنيتها تعيين مدير أجنبي لها من دون البحث في ملفات أبناء البلد المؤهلين للمنصب.

وأشارت النعيمي في تغريداتها إلى أن سياسة القبول بالجامعة تمس بمستقبل الطلبة الإماراتيين وحقهم في التعليم المكفول دستوريًا وتضع أمامهم تعقيدات للدراسة في الجامعة الحكومية الوحيدة بالدولة.

تغريدات النعيمي

في رأي إذا ظل الأكاديمي الإماراتي في صمته فلايلوم بعد ذلك إلا ذاته ، هل يمكن وبعد وجود هذا الكم النوعي الكبير من الكفاءلت الأكاديمية المواطنة القبول بفكرة استقطاب مدير أجنبي لإدارة جامعة الإمارات . ثمة مواضيع لابد من الوقوف أمامها بجدية . — Aisha Alnuaimi (@AishaAAlNuaimi) December 29, 2019

كيف يترك موضوع اختيار مدير للجامعة بيد لجنة ؟ لماذا نترك أمورنا بيد الآخرين ؟ لماذا نبحث في ملفات الأجانب وأبناء البلد ملفاتهم ناصعة ومؤهله ؟

إدارة الجامعه ومجلسها هم من تقع عليهم المسؤولية أمام الرأي العام في اتخاذ القرار ،اللجنه تعني ان الإدارة تخلي مسؤوليتها بطريقة غير مباشرة — Aisha Alnuaimi (@AishaAAlNuaimi) December 29, 2019

من القرارات الجديدة: تم رفع نسبة قبول الطلبة لتصل٨٠٪ ،كليه مثل العلوم الإنسانية كانت تقبل حوالي ٢٠٠٠٠ طالب تقلص هذي السنه الي ٢٠٠ فقط،مع إعطاء الطلبه الأجانب فرص اكبر للإنتساب،أين يدرس الشباب المواطن؟

موضوع يمس مستقبل اولادنا والبلد و مسكوت عنه !! مع أن حق التعليم مكفول دستوريًا — Aisha Alnuaimi (@AishaAAlNuaimi) December 29, 2019

أستاذي الكريم ماذا تعني بجامعة للنخبة؟جامعة الامارات هي حكومية وللحميع والامانع من وضع معايير ولكن مع مراعاة ضرورة تحقق شرط القبول للمواطن وفق مخرج مقبول أكاديميًا،منذ تأسيسها وهي تخرج الآلاف وباتوا نخبةوقادة في مواقع عملهم،تريد جامعه للنخبة إبحث عن جامعة تدفع لها بالدولار https://t.co/z27MXoHStc — Aisha Alnuaimi (@AishaAAlNuaimi) December 30, 2019

آخر القول: إذا أصرت إدارة الجامعة علي تنفيذ سياسة القبول وكأنها تصر علي النظر إلى الطلبة المواطنين بأنهم مجردأرقام لاتمثل مصدر دخل لخزانتها عكس الطلبة الدوليين الذين يزيديون من دخلها ،هذا ونحن في دولة خير ونعمة الحمدلله

هذة السياسة يجب أن تتغير لأن شبابنا أغلي وأهم من حسبة المال — Aisha Alnuaimi (@AishaAAlNuaimi) December 30, 2019

ورفض أكاديميون وكُتاب قرار الجامعة بفصل النعيمي باعتباره قرارا غير سليم بحق الدكتورة التي "تمثل أحسن ما في الشخصية الإماراتية من علم وثقافة وأدب وعلى أيدي أمثالها شبت الجامعة عن الطوق ووصلت إلى مراحل التقدم".

وقال الأكاديمي المعروف عبدالخالق عبدالله إن الأكاديمية النعيمي خدمت الجامعة أكثر من 30 سنة وخبر فصلها محزن.

خبر أحزنني مؤخرا: إنهاء جامعة الإمارات خدمات د عائشة النعيمي التي أبدت مؤخرا ملاحظات حريصة حول سياسة القبول وبرنامج التحول في الجامعة. ارجو ان لا يكون هناك ارتباط بين انهاء خدماتها وتغريداتها. فهي أكاديمية جادة خدمت الجامعة اكثر من 30 سنة وأعطتها اجمل سنوات عمرها @AishaAAlNuaimi pic.twitter.com/OTgTt7alF6 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 1, 2020

بدوره، علق المعارض الإماراتي عبدالله الطويل ووصف الفصل بالتعسفي مشيرًا إلى أن العقلية الأمنية تسيطر على العمل الأكاديمي في عهد محمد بن زايد.

https://twitter.com/AbdullahBotawil/status/1224091563594264581?ref_src=twsrc%5Etfw