مصر تستقبل 114 سائحا صينيا وتايوان تكتشف حالة "كورونا" قادمة من القاهرة

استقبلت مصر طائرة تقل 114 سائحا صينيا على الرغم من حظر الطيران الذي تفرضه بلدان العالم على الصين ودخول القادمين منها بسبب تفشي الفيروس كورونا المستجد، حسب وكالة أنباء أسوشيتدبرس.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إن مصر استقبلت طائرة تقل 114 سائحا صينيا، على الرغم من أن شركة الخطوط الجوية المصرية أوقفت رحلاتها إلى الصين.

وأضاف المسؤولون إن السائحين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض وسيخضعون للمراقبة خلال عطلتهم في مصر التي تستغرق أسبوعا.

كما أعلنت تايوان اكتشاف خمس حالات جديدة مصابة بالفيروس كورونا، السبت، منهم أربعة أشخاص خالطوا أحد المصابين في مستشفى، وامرأة عائدة من الشرق الأوسط ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 39.

وقال المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة إن ثلاث ممرضات وأحد العاملين أصيبوا بالعدوى في المستشفى الذي تعالج به حالة مصابة بالفيروس.

وأضاف أن الممرضات شاركن في علاج المريض قبل التأكد من إصابتهن.

وتابع أن الحالة الخامسة لامرأة في الستينيات كانت في جولة سياحية في مصر ودبي وعادت إلى تايوان في 21 من فبراير/ شباط الجاري وكانت قد بدأت تشعر بإعياء أثناء زيارتها لمصر في 20 من فبراير/شباط.

وقال المركز إنه من المرجح بشدة أن تكون قد أصيبت بالعدوى خارج البلد، مضيفا أن الحكومة ترصد كل من كانوا معها في الجولة نفسها.

وكان مسؤول في وزارة الصحة الكندية قد قال، الجمعة، إن رجلا في الثمانينيات من عمره قدم من مصر مؤخرا، تم تأكيد إصابته بالفيروس كورونا المستجد، ليكون الحالة الثامنة في مقاطعة أونتاريو.

وحسب شبكة (سي بي إس) الإخبارية الكندية فإن الرجل الذي جاء من مصر يوم 20 من فبراير/شباط الجاري دخل إلى قسم الطوارئ بأحد مستشفيات المقاطعة، مشيرة إلى أنه في حالة صحية جيدة.

جاء ذلك بعدما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فرنسيين عائدين من مصر ارتفعت من 2 إلى 6 في ليلة واحدة.

من جهتها، نفت السلطات المصرية مجددا ما تردد عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إنه "لا صحة لاكتشاف أية حالات جديدة مصابة بالفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وإنها خالية تماما من أية إصابات. وفي حال الاشتباه بوجود أية حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور".

وقالت وزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنها تدرس مع منظمة الصحة العالمية الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية وقائية للقادمين من مصر.

وكانت كل من وزارة الصحة في مصر ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنتا، الخميس، تعافي الحالة الوحيدة المصابة بالفيروس كورونا داخل البلاد لشخص أجنبي وخروجه من المستشفى بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس.