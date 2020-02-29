كورونا.. الصين تسجل 47 وفاة جديدة وارتفاع كبير للإصابات في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت، ارتفاعاً كبيرا بإصابات فيروس كورونا، إذ تم تسجيل 219 حالة إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3150.

كما أعلنت الصين اليوم السبت تسجيل 47 حالة وفاة جديدة أمس الجمعة، من بينها 45 في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس و427 إصابة جديدة، من بينها 423 في هوبي.

من ناحية أخرى سجّل لبنان الجمعة، حالة إصابة رابعة بالفيروس، تزامناً مع إعلانه وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشاراً للفيروس، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة أو الأجانب المقيمين في لبنان.

ودعا وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في بيان، جميع المؤسسات التعليمية إلى إغلاقها بدءا من صباح اليوم السبت 29 فبراير/ شباط حتى 8 مارس/ آذار ولحين إشعار آخر.

وكان لبنان سجلت إصابة لبنانيتين وإيراني وصلوا جواً إلى مطار بيروت من إيران، الدولة التي أعلنت أعلى عدد وفيات بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول.

وبحسب بيان المستشفى، فإن وضع اللبنانيتين مستقر، فيما حالة المريض الإيراني "غير مستقرة" كونه "متقدماً في السن ويعاني من أمراض مزمنة".

ورغم الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنيّة، يبدي لبنانيون على مواقع التواصل، غضبهم من نقص التدابير الوقائية خصوصاً في المطار بعد تكرار وصول رحلات تقل مئات المسافرين من إيران وإيطاليا.

ذمسشفى رفيق الحريري في بيروت حيث يعالج مصابون بفيروس كورونا

وفاة أول بريطاني

من ناحية أخرى توفي رجل كان على متن سفينة رحلات سياحية كانت خضعت للحجر الصحي قبالة اليابان بسبب فيروس كورونا، ليصبح أول بريطاني يلقى حتفه بسبب الفيروس.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن هذه الحالة ترفع عدد الوفيات في اليابان بسبب الفيروس إلى 11 بينهم ستة كانوا على متن سفينة الرحلات التي أصيب أكثر من 700 من ركابها بالفيروس.

وفي وقت سابق قالت السلطات الصحية في المملكة المتحدة إنها سجلت حتى الآن 19 حالة إصابة بفيروس كورونا.

من جانبها أعلنت النرويج ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 6 حالات بعد تشخيص إصابة موظف في مستشفى العيون التابع لجامعة أوسلو بالفيروس يوم الجمعة.

وأفاد المستشفى بأن الموظف المريض كان زار شمال إيطاليا وعاد إلى العمل يومي الإثنين والثلاثاء، موضحا أنه ظهرت عليه أعراض بسيطة وتم عزله في منزله.

وقال مدير المستشفى، إنه يجري حاليا تعقب المرضى والأشخاص الآخرين الذين اتصل بهم المريض، مشيرا إلى أن العدد "للأسف" يتجاوز 100 شخص، وأضاف أن المستشفى يعتقد أن الموظف أصيب بالفيروس أثناء وجوده في إيطاليا.

وفي فرنسا، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الجمعة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا قفز إلى 57 بعد أن تأكدت إصابة 19 حالة جديدة، في حين نصح المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.

وقال الوزير إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة يوم الأحد من أجل وقف انتشار الفيروس.

وبشكل منفصل، قالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي على حسابها على تويتر إنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بفيروس كورونا في قاعدة كريل العسكرية شمالي العاصمة الفرنسية.

وتوفي سائح صيني(80 عاما) بفرنسا في منتصف الشهر الجاري، في حين توفي فرنسي يبلغ من العمر 60 عاما يوم الأربعاء، فيما يمثل أول حالة وفاة لمواطن فرنسي في البلاد.

أمريكا ترجئ قمة زعماء آسيان

من ناحية أخرى قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لرويترز، إن الولايات المتحدة ستؤجل اجتماعا لزعماء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كان من المقرر أن تستضيفه في 14 مارس/ آذار في ظل مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجه دعوة لزعماء الرابطة المؤلفة من عشر دول للاجتماع في لاس فيغاس بعدما غاب عن قمة الرابطة التي عقدت في بانكوك في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ورفعت منظمة الصحة العالمية الجمعة خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "أعلى مستوى" معتبرة أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

وأدى الفيروس إلى وفاة 2800 شخص، غالبيتهم في الصين، بينما أصيب أكثر من 83 ألف شخص على الأقل حول العالم.