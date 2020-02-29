قطر تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.. هذه تفاصيلها

أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما قالت وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا ضمن المواطنين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران.

وأضافت الوزارة أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة.

وأوضح البيان أن "هذا الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول".

وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 29, 2020

وأكدت الوزارة أنها بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة، مضيفة أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يدل على انتشار الفيروس في البلاد، لافتة إلى أنه يتم تركيز الجهود حاليا على فحص المسافرين القادمين في جميع منافذ الدولة.

وأعلنت إيران، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورنا إلى 43 شخصا، وإصابة 593 حالة.

وفي الكويت، قالت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن الكويت لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كانت وزارة الصحة قالت يوم الجمعة إن العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في الكويت بلغ 45 دون تسجيل أي وفيات.

وذكرت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت أن امرأة تعافت بعد تشخيص إصابتها بالفيروس. وقالت السلطنة يوم الخميس إن العدد الإجمالي للمصابين فيها يبلغ ستة.

ومعظم الإصابات في دول الخليج الأخرى هي لأشخاص زاروا إيران أو خالطوا أشخاصا كانوا هناك.

والسعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تعلن عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا.