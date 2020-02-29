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سياسة

في أربع ساعات.. حملة "حق الشام" تجمع 86 مليون ريال قطري

برعاية المؤسسة القطرية للإعلام انطلقت حملة "حق الشام" استجابة لوضع النازحين السوريين
برعاية المؤسسة القطرية للإعلام انطلقت حملة "حق الشام" استجابة لوضع النازحين السوريين
29/2/2020

في غضون أربع ساعات، بلغت تبرعات حملة "حق الشام" القطرية 86 مليون ريال قطري (24 مليون دولار)، تبرع بنصفها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وانطلقت الحملة دعمًا ومساعدةً لمئات آلاف النازحين في مناطق الشمال السوري، ممن يعانون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية.

وبدأت الحملة، مساء الجمعة -من السادسة مساءً وحتى العاشرة- برعاية التلفزيون الرسمي وهيئات حكومية قطرية، ومن المقرر، أن تستمر الحملة اليوم السبت في التوقيت نفسه.

وتسابق مواطنون قطريون ومقيمون للتبرع على الهواء مباشرة، عبر بث مباشر وموحّد للتلفزيون وعدد من الإذاعات والفضائيات القطرية.

وتصدر وسم "حق الشام" قائمة الأعلى تداولًا على "تويتر" في قطر، وذلك قبل نحو ساعة على انطلاق الحملة.

تأتي الحملة ضمن الاستجابة العاجلة للموجة الأكبر من النزوح منذ عام 2011، وتشمل المساعدات المقدمة للسوريين مستلزمات إيواء وتدفئة ومواد غذائية وصحية وخدمات الماء والصرف الصحي.

في السياق، يشهد الشمال السوري أكبر موجة نزوح في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ووفق تقديرات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 900 ألف شخص، 80% منهم نساء وأطفال منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، ما يمثل أكبر موجة نزوح منذ بدء الأزمة السورية في 2011.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن من بين النازحين أكثر من نصف مليون طفل، ويعاني عشرات الآلاف منهم -مع أسرهم- برودة الطقس وتساقط الأمطار، وبعضهم قضى نحبه بسبب البرد القارس. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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