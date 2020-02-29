في أربع ساعات.. حملة "حق الشام" تجمع 86 مليون ريال قطري

في غضون أربع ساعات، بلغت تبرعات حملة "حق الشام" القطرية 86 مليون ريال قطري (24 مليون دولار)، تبرع بنصفها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وانطلقت الحملة دعمًا ومساعدةً لمئات آلاف النازحين في مناطق الشمال السوري، ممن يعانون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية.

وبدأت الحملة، مساء الجمعة -من السادسة مساءً وحتى العاشرة- برعاية التلفزيون الرسمي وهيئات حكومية قطرية، ومن المقرر، أن تستمر الحملة اليوم السبت في التوقيت نفسه.

سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتبرع بمبلغ خمسين مليون ريال لحملة #حق_الشام#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/D0DNtSFA79 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 28, 2020

وتسابق مواطنون قطريون ومقيمون للتبرع على الهواء مباشرة، عبر بث مباشر وموحّد للتلفزيون وعدد من الإذاعات والفضائيات القطرية.

حملة #حق_الشام تختتم يومها الأول بمبلغ يتجاوز 86 مليون ريال قطري .. كونوا على الموعد غداً من 06:00 حتى 10:00 مساءً #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/nHeYbp7hFn — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 28, 2020

تنطلق حملة "حقُ الشام" للتبرع لإخواننا السوريين يومي الجمعة والسبت 28-29 هذا الشهر على تلفزيون قطر والإذاعات المحلية بالدولة من 6 حتى 10 مساءً.

إخواننا في سوريا يعانون أوضاعاً إنسانية مأساوية بسبب التهجير وظروف الحرب والمناخ ومساعدتهم حق وواجب علينا.

⁧#حق_الشام pic.twitter.com/ahNRdFN7k2 — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) February 19, 2020

وتصدر وسم "حق الشام" قائمة الأعلى تداولًا على "تويتر" في قطر، وذلك قبل نحو ساعة على انطلاق الحملة.

تأتي الحملة ضمن الاستجابة العاجلة للموجة الأكبر من النزوح منذ عام 2011، وتشمل المساعدات المقدمة للسوريين مستلزمات إيواء وتدفئة ومواد غذائية وصحية وخدمات الماء والصرف الصحي.

في السياق، يشهد الشمال السوري أكبر موجة نزوح في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ووفق تقديرات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 900 ألف شخص، 80% منهم نساء وأطفال منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، ما يمثل أكبر موجة نزوح منذ بدء الأزمة السورية في 2011.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن من بين النازحين أكثر من نصف مليون طفل، ويعاني عشرات الآلاف منهم -مع أسرهم- برودة الطقس وتساقط الأمطار، وبعضهم قضى نحبه بسبب البرد القارس.

باسمي واسم كل سوري مظلوم وملهوف

أرفع لقطر الأخوة والنجدة وكعبة المضيوم كل التحية والتقدير والإجلال

فتحيةً لقطر أميراً وحكومةً وشعباً على وقوفهم معنا في ساعة العسرة ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال ويمن على أمتنا بالأمن والعافية والسلام بوسيلة ماجادت به نفوسكم المكرمة https://t.co/NZlABNMD6j — || حسن الدغيم أبو بكر || (@Hasan_Dagim) February 28, 2020