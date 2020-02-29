شاهد: لحظة انسحاب القوات التركية من الحدود مع اليونان

انسحبت القوات التركية من المنطقة الحدودية مع اليونان مفسحة المجال أمام آلاف اللاجئين السوريين للعبور إلى أوربا.

وأظهرت اللقطات تجمع آلاف اللاجئين السوريين على الحدود مع اليونان، فيما عززت القوات اليونانية تواجدها على الحدود ونشرت قوات ومركبات مدرعة.

وأعطت تركيا أوامر لقواتها بعدم اعتراض اللاجئين السوريين وهم في طريقهم لأوربا بعد مقتل أكثر من 33 جنديا تركيا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأطلقت القوات اليونانية قنابل الغاز المسيل للدموع على اللاجئين السوريين لوقف تدفقهم على الحدود.