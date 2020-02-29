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تأجيل القمة العربية‎ بسبب كورونا

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم(يمين) والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم(يمين) والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
29/2/2020

أعلنت الجامعة العربية السبت تأجيل موعد القمة المقرر انعقادها أواخر مارس/آذار المقبل بالجزائر، على خلفية تفشي الفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الظروف العالمية وبالأخص الصحية تستدعي التحضير الجيد لإنجاح الموعد.

وأوضح أن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ستؤول إليه رئاسة القمة، سيحدد تاريخ انعقادها بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية.

من جانبه، أشار أبو الغيط إلى أن تأجيل القمة إلى وقت لاحق "لا يمكن أن يتعدى منتصف يونيو/حزيران المقبل".

وعبر أبو الغيط عن أمله في أن تكون الدورة المقبلة، "فرصة للم الشمل العربي".

وكان من المقرر عقد القمة العربية في الجزائر أواخر مارس/آذار المقبل، إلا أن انتشار كورونا بشكل سريع دفع دولا كثيرة لاتخاذ إجراءات احترازية كمنع السفر من وإلى الدول المصابة.

سجل العالم، حتى السبت، أكثر من ألفين و900 وفاة ونحو 86 ألف حالة إصابة بالفيروس، معظمها في الصين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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