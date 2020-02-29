البث الحي
سياسة

بعد فرنسا.. كندا تعلن إصابة جديدة بكورونا لشخص قادم من مصر

وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد
وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد
29/2/2020

أعلن مسؤول في وزارة الصحة في كندا، الجمعة، أن رجلا في الثمانينيات من عمره قدم من مصر مؤخرا، تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون الحالة الثامنة في مقاطعة أونتاريو.

وبحسب شبكة (سي بي إس) الإخبارية الكندية فإن الرجل الذي جاء من مصر يوم 20 فبراير/شباط الجاري دخل إلى قسم الطوارئ بأحد مستشفيات المقاطعة، مشيرة إلى أنه في حالة صحية جيدة.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فرنسيين عائدين من مصر ارتفعت من 2 إلى 6 في ليلة واحدة. 

من جهتها، نفت السلطات المصرية مجددا ما تردد عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، الجمعة، إنه "لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وإنها خالية تماما من أي إصابات… في حال الاشتباه بوجود أي حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور".

وقالت وزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنها تدرس مع منظمة الصحة العالمية الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية وقائية للقادمين من مصر.

وكانت كل من وزارة الصحة في مصر ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا الخميس، تعافي الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا داخل البلاد لشخص أجنبي وخروجه من المستشفى بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)