بعد فرنسا.. كندا تعلن إصابة جديدة بكورونا لشخص قادم من مصر

أعلن مسؤول في وزارة الصحة في كندا، الجمعة، أن رجلا في الثمانينيات من عمره قدم من مصر مؤخرا، تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون الحالة الثامنة في مقاطعة أونتاريو.

وبحسب شبكة (سي بي إس) الإخبارية الكندية فإن الرجل الذي جاء من مصر يوم 20 فبراير/شباط الجاري دخل إلى قسم الطوارئ بأحد مستشفيات المقاطعة، مشيرة إلى أنه في حالة صحية جيدة.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فرنسيين عائدين من مصر ارتفعت من 2 إلى 6 في ليلة واحدة.

من جهتها، نفت السلطات المصرية مجددا ما تردد عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، الجمعة، إنه "لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وإنها خالية تماما من أي إصابات… في حال الاشتباه بوجود أي حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور".

وقالت وزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنها تدرس مع منظمة الصحة العالمية الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية وقائية للقادمين من مصر.

وكانت كل من وزارة الصحة في مصر ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا الخميس، تعافي الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا داخل البلاد لشخص أجنبي وخروجه من المستشفى بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس.