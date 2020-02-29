بسبب كورونا: فريق دراجات إسرائيلي "عالق" في فندق بأبوظبي

قال إعلام عبري، السبت، إن فريق دراجين إسرائيلي عالق حاليا في أبو ظبي إلى جانب مئات الدراجين الآخرين الذين وصلوا الإمارات للمشاركة في سباق دولي.

وحسب القناة (12) الإسرائيلية، جاء ذلك إثر اكتشاف السلطات إصابتين بالفيروس "كورونا" المستجد بين طاقم فريق إيطالي مشارك في سباق "طواف الإمارات" للدراجات الهوائية.

وبسبب ذلك، قرر مجلس أبو ظبي الرياضي (رسمي) إلغاء السباق قبل مرحلتين من نهايته، فيما تم تطبيق حجر صحي على المشاركين في السباق داخل الفنادق التي يقيمون فيها، وبينهم طاقم فريق "Israel Startup Nation" الإسرائيلي.

ومن بين أعضاء الفريق الإسرائيلي العالق حاليا في أحد فنادق أبو ظبي الدراج عومر غولدشتاين ومالكاه سيلفان أدامز ورون براون، وفق القناة الإسرائيلية.

و"طواف الإمارات" انطلق، الأحد الماضي، وكان ينتظر أن يختتم السبت.

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات الصحية في أبو ظبي خلو عدد من مخالطي إصابتي "طواف الإمارات" من الفيروس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس أن عدد الإصابات في بلاده بالفيروس كورونا بلغ 21 حالة منها 5 حالات تماثلت للشفاء، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

إسرائيل تقيم منشأة ثانية للحجر الصحي

قالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن وزارة الصحة الإسرائيلية وجهت بإقامة منشأة ثانية للحجر الصحي، تحسبا لتفشي الفيروس كورونا.

وأفادت القناة "13" الخاصة، أن مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا (شمال)، بدأ بإقامة منشأة معزولة، استعدادا لوصول مرضى كورونا.

وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار "الاستعداد لوضع يتطلب تكثيف الرعاية الطبية بالمرضى، من خلال إنشاء مزيد من مراكز الحجر الصحي".

وحتى الآن، لا يوجد لدى إسرائيل سوى منشأة حجر صحي واحدة، بحي "تل هشومير" في منطقة "رمات غان" قرب تل أبيب (وسط).

فيما أفادت إدارة مستشفى "رمبام"، أنها بدأت تنفيذ التوجيهات بإقامة المنشأة الجديدة في طابق خاص، له مدخل منفصل عن آخر رئيسي للمستشفى، وفق المصدر ذاته.

والجمعة، أعلنت السلطات الإسرائيلية إصابة شخص بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 7، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وتعد هذه الحالة الثالثة التي يتم إعلانها في اليوم نفسه بإسرائيل، إذ أعلنت السلطات قبل ذلك بساعات، تشخيص إصابتين بالفيروس، لشخصين عادا مؤخرا من إيطاليا.

وفي وقت سابق السبت، نشرت وزارة الصحة قائمة بالأماكن التي زارها المصاب السابع بـ"كورونا"، والذي شخصت حالته كمريض، بعد نحو أسبوع من عودته من إيطاليا.

ودعت الوزارة كل من كان على متن الطائرة مع المريض، أو في الأماكن التي ذكرتها، لمدة تزيد على 15 دقيقة، إلى الدخول فورا في حجر صحي منزلي 14 يوما.

وتزداد المخاوف في إسرائيل من تفشي "كورونا" خلال الانتخابات العامة المقررة الإثنين.