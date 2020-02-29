البث الحي
سياسة

السعودية تمنع مواطني دول الخليج من زيارة مكة والمدينة خشية تفشي كورونا

28/2/2020

قررت السعودية الجمعة منع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي الفيروس كورونا المستجد، حسب وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة إنه "تعليق مؤقت" ينطبق على مواطني سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت. لكنها لم تحدد ما إذا كان الحظر ينطبق أيضًا على السعوديين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في البحرين الجمعة تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس كورونا إحداهما سعودية، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 38 حالة.

وقالت الوزارة إن الحالة الثانية هي مواطنة بحرينية وإن الاثنتين جاءتا من إيران في رحلتين جويتين غير مباشرتين. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)