السعودية تمنع مواطني دول الخليج من زيارة مكة والمدينة خشية تفشي كورونا

قررت السعودية الجمعة منع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي الفيروس كورونا المستجد، حسب وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة إنه "تعليق مؤقت" ينطبق على مواطني سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت. لكنها لم تحدد ما إذا كان الحظر ينطبق أيضًا على السعوديين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في البحرين الجمعة تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس كورونا إحداهما سعودية، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 38 حالة.

وقالت الوزارة إن الحالة الثانية هي مواطنة بحرينية وإن الاثنتين جاءتا من إيران في رحلتين جويتين غير مباشرتين.