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سياسة

إيران تنفي وفاة 210 بسبب كورونا

سيدتان ترتديان قناعا واقيا في أحد شوارع طهران- 25 فبراير
سيدتان ترتديان قناعا واقيا في أحد شوارع طهران- 25 فبراير
29/2/2020

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور تقرير (بي بي سي الفارسية) بأن عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران بلغ 210 أشخاص على خلاف البيانات الحكومية.

كانت محطة (بي بي سي) باللغة الفارسية ذكرت يوم الجمعة نقلا عن مصادر طبية أن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عدة مدن إيرانية جراء فيروس كورونا، وذلك مقارنة مع بيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة 34 شخصا.

كما شكك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في استعداد طهران لتبادل المعلومات، وقال إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة في التعامل مع فيروس كورونا في إيران.

من جانبها، قالت طهران إن العرض الأمريكي "سخيف" ونقلت وكالة مهر للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن ادعاء مساعدة إيران من قبل بلد أغلق سبل الحصول على الدواء والمعدات الطبية، هو ادعاء سخيف ولعبة سياسية نفسية".

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الجمعة إن فريقا تابعا للمنظمة سيصل إيران يوم الأحد على أقرب تقدير أو يوم الإثنين.

وقالت بي بي سي فارسي إن معظم الوفيات حصلت في العاصمة طهران ومدينة قم في وسط طهران، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة.

واتهم المتحدث باسم وزارة الصحة الإيراية كيانوش جهانبور "بي بي سي فارسي" بالانضمام الى أعداء الجمهورية الإسلامية الإقليميين في "سباق لنشر الأكاذيب" حول إيران.

المصدر : رويترز
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