أمير قطر يعلن استعداد بلاده لدعم إيران في محاربة "كورونا"

عبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإيران لمكافحة الفيروس كورونا.

كما أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال أجراه بالرئيس الإيراني حسن روحاني، عن تضامن الدوحة مع طهران جراء إصابة المئات في إيران بالفيروس.

من ناحية أخرى، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وارتفع عدد الوفيات في إيران جراء "كورونا"، السبت، إلى 43 فردا، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات 593 حالة، حسب وزارة الصحة في البلاد.

ومن بين المصابين بالفيروس 5 نواب في البرلمان الإيراني من أصل 100 فحصت عينات منهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء "قنا"، أن الإصابة تعود لمواطن قطري يبلغ 36 عاما عاد من إيران مؤخرا.

وأضاف أن المصاب ضمن المواطنين التي قامت قطر بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وأخضعتهم للحجر الصحي فور وصولهم الخميس.

وأشار إلى أنه "تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".

وأوضح البيان أن "الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول".

وتابع أن "الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة".

ولفتت إلى أنه "يتم تركيز الجهود حاليا على فحص المسافرين القادمين في جميع منافذ الدولة".

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس كورونا شملت فرض قيود على دخول البلاد.

وأعلنت "شركة موانيء قطر" (حكومية)، بدء فحص جميع السفن القادمة إلى موانيء "حمد" و"الرويس" و"الدوحة"، خاصة من البلدان التي أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية القطرية (حكومية) عبر بيان، أنها ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء في منازلهم أو في منشأة للحجر الصحي لمدة 14 يوما؛ بسبب مخاوف من انتقال كورونا إلى البلاد.

كما أعلنت أنها ستجري تعديلات مؤقتة على رحلاتها المتجهة إلى كوريا الجنوبية وإيران حتى إشعار آخر، بسبب "التحديات التشغيلية الناتجة عن فرض قيود على دخول بعض الدول".