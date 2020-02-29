أردوغان: طلبت من بوتين الابتعاد عن طريقنا في سوريا وسنفتح الأبواب أمام اللاجئين (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه طلب من روسيا "الابتعاد عن طريقنا" في سوريا خلال مكالمة، الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أردوغان في خطاب في إسطنبول "قلت لبوتين: ماذا تفعلون هناك؟ إذا كنتم تريدون إنشاء قاعدة، فهيا افعلوا ذلك، لكن ابتعدوا عن طريقنا. اتركونا لوحدنا مع النظام السوري"، مضيفاً أن قوات النظام السوري "ستدفع ثمن" هجماتها ضد القوات التركية".

ومساء الخميس، أعلنت تركيا مقتل 36 جنديا من قواتها وإصابة 32 آخرين، في قصف جوي لقوات النظام السوري على تجمع لهم في محافظة إدلب.

وتشهد الأوضاع في إدلب توتراً غير مسبوق، في ظل التصعيد المستمر الذي تنفذه قوات النظام وروسيا ضد المدنيين.

أبرز تصريحات أردوغان

لن نغلق الأبواب أمام اللاجئين لعدم إيفاء الاتحاد الأوربي بوعوده لنا ولسنا ملزمين برعايتهم كلهم.

قتلنا أكثر من 2000 فرد من النظام السوري ودمرنا 300 مركبة ومدارج طائرات ومخازن أسلحة كيميائية.

روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعديهما بشأن إخلاء شمالي سوريا من المنظمات الإرهابية.

جرى تدمير مستودع كيميائي للنظام السوري مساء الجمعة ولم نرغب بالوصول لهذه النقطة لكن النظام أجبرنا على معاملته بهذه الطريقة.

لم نذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب السوري ولا نية لنا بالخروج ما دام شعبها يطالبنا بالبقاء.

مستمرون في إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كلم في سوريا.