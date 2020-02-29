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سياسة|تركيا

أردوغان: تركيا تخوض نضالا مصيريا من أجل مستقبلها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
29/2/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تخوض نضالا مصيريا وتاريخيا من أجل حاضرها ومستقبلها، مضيفا أن أنقرة تكافح لنيل نصر سيتمخض عنه نتائج كبرى، على حد قوله.

وأضاف أردوغان إن تركيا " لن تتراجع أبدا عن نضالها المحق، ولن تدع دماء شهدائها تذهب سدى، ولن تنسى أية خيانة."

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الرئيس التركي قوله إنه " إذا تخلفنا عن النضال ولم نحافظ على وحدتنا فإننا سندفع أثمانا باهظة جدا. نضالنا في سبيل الحق وضد الظلم سيتواصل حتى النهاية".

وقال أردوغان: " ما دام شعبنا يقف بجانبنا سنجتاز كل الصعوبات، ونلقن درسا تاريخيا لكل من يعتقد بأنه قادر على حشرنا في الزاوية".

من ناحية أخرى، قالت الوكالة إن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا بنظيره التركي اليوم السبت بحثا خلاله عددا من الموضوعات المتعلقة بسوريا بينها منظومة صواريخ باتريوت.

وأعلنت تركيا أنها لن تقف في وجه هجرة اللاجئين السوريين إلى أوربا عقب مقتل 33 جنديا تركيا في قصف شنته قوات النظام السوري في إدلب شمال غربي سوريا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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