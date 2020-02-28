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مقتل العشرات من الجنود الأتراك في قصف جوي بإدلب

صورة قبل أيام لرتل عسكري تركي قرب إدلب
صورة قبل أيام لرتل عسكري تركي قرب إدلب
27/2/2020

قال حاكم ولاية أنطاكيا التركية رحمي دوغان إن ما لا يقل عن 22 جنديا تركيا قتل جراء قصف جوي في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

وقال مصدر تركي للجزيرة إن عدد القتلى في صفوف العسكريين في إدلب مرشح للارتفاع بالنظر للإصابات الخطيرة.

وأوضح المصدر أن القتلى والجرحى الأتراك سقطوا إثر غارة على مبنى كانوا يتجمعون به.

وفيما نسب المسؤولون الأتراك الغارة الجوية إلى النظام السوري، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في المعارضة السورية أن الطيران الروسي هو من شن الغارة.

ونقلت الوكالة عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الطيران الروسي قصف "رتلا عسكريا تركيا، خلال توقفه في نقطة تركية جنوب شرق مدينة أريحا في ريف ادلب الشرقي".

وأضاف المصدر أنه "خلال لجوء عناصر الرتل إلى مبنى مؤلف من 4 طوابق عادت الطائرات الحربية الروسية وقصفت المبنى ودمر بالكامل ".

وفي أنقرة ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا أمنيا في العاصمة أنقرة استغرق ساعتين، ولم يتم الإعلان بعدها عن نتائج الاجتماع.

فيما أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اتصالا هاتفيا مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، ولم يتم الكشف عن فحوى الاتصال.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي رفيع قوله إن بلاده قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوربا سواء برا أو بحرا، في ظل توقع تدفق وشيك للاجئين من إدلب السورية حيث نزح نحو مليون شخص.

وأضاف المسؤول أن أوامر صدرت لقوات الشرطة وخفر السواحل وأمن الحدود بعدم اعتراض اللاجئين.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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