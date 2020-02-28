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سياسة|بريطانيا

كندا تدفع كلفة الحماية الأمنية للأمير هاري وزوجته ميغن

الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل
الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل
28/2/2020

أقرت الحكومة الكندية بأنها تدفع كلفة الحماية الأمنية للأمير هاري وزوجته ميغن منذ وصولهما إلى كندا رغم مزاعم رئيس الوزراء جاستن ترودو المخالفة، ووعدت بوضع حد لهذا الأمر.

ويعيش الأمير هاري وزوجته الممثلة السابقة ميغن ماركل(38 عاما) في منزل فخم على الساحل الغربي لكندا مع ابنهما آرتشي.

وأثار الزوجان صدمة في أرجاء قصر وندسور وفي بريطانيا الشهر الماضي بقرارهما الانسحاب من النشاطات البروتوكولية للعائلة الملكية.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، نفى ترودو أنباء وردت في الصحافة البريطانية بأنه وعد الملكة بأن كندا ستدفع التكاليف الأمنية للزوجين.

لكن الواقع أن الحكومة الكندية هي التي تدفع تلك التكاليف منذ وصولهما إلى البلاد.

وقالت وزارة السلامة العامة في بيان "حيث إن الدوق والدوقة معترف بهما كشخصين يجب حمايتهما دوليا، فإن كندا عليها التزام تقديم مساعدة أمنية لهما".

وأضافت "بناء على طلب شرطة العاصمة (لندن) تقدم الشرطة الملكية الكندية المساعدة لهما منذ وصول الدوق والدوقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ستتوقف المساعدات في الأسابيع المقبلة بسبب تغير وضعهما" داخل العائلة الملكية اعتبارا من 31 من مارس/آذار.

وأظهر استطلاع للرأي أن 77% من الكنديين لا يؤيدون تحمل كلفة ضمان أمن الأمير هاري خلال إقامته وعائلته في كندا معتبرين أن الزوجين ليسا في البلاد كممثلين للملكة.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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