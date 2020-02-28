البث الحي
سياسة

شاهد: وصول زوارق تحمل مهاجرين غير نظاميين إلى اليونان وأثينا تتوعد

28/2/2020

وصل أول زورق للمهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة ميديلي اليونانية، عقب الأنباء التي أفادت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوربا.

ورسا الزورق المطاطي، الجمعة، وعلى متنه 15 مهاجرا غير نظامي، في ساحل سكالا سيكامينا بجزيرة ميديلي.

وأوضح مراسل الأناضول أنّ المهاجرين على الزورق الأول يحملون الجنسية الأفغانية بينهم 5 أطفال.

تجدر الإشارة إلى أنّ مخيم موريا في جزيرة ميديلي، يضم نحو 19 ألف لاجئ، بينما يبلغ قدرته الاستيعابية 3 آلاف لاجئ فقط.

وحذرت منظمة أطباء بلاحدود الدولية، من الأخطار البدنية والنفسية، المحدقة بنزلاء مخيم موريا، ودعت اليونان وأوربا للتحرك فوراً من أجل اللاجئين.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية عقب تداول أخبار بأن تركيا لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوربا.

وكانت تركيا قررت عدم منع المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوربا، بعد مقتل 33 من جنودها في سوريا، واحتمال حدوث موجة لجوء جديدة إلى أراضيها.

وقال مسؤول وشهود إن الشرطة اليونانية نشرت تعزيزات على نقاط التفتيش الحدودية مع تركيا اليوم الجمعة لمنع المهاجرين من دخول اليونان.

وتجمهر عشرات الأشخاص على الحدود البرية بين البلدين عند كاستانيي في شمال شرق اليونان. وشوهدت حافلات الشرطة اليونانية تمنع المرور.

وقال مسؤول حكومي لرويترز "لن يدخلوا البلد. إنهم مهاجرون غير شرعيين ولن نسمح لهم بالدخول".

الشرطة اليونانية نشرت تعزيزات على نقاط التفتيش الحدودية مع تركيا اليوم الجمعة لمنع المهاجرين من دخول اليونان

من جانبها، قالت المفوضية الأوربية اليوم الجمعة إن تركيا لم تعلن رسميا عن تغيير في سياستها الخاصة باللاجئين في بلادها، مضيفة أنها تتوقع أن تلتزم أنقرة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مراقبة تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوربي.

كانت تركيا قد تعهدت بالحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها إلى الاتحاد الأوربي وضمان تحسين ظروف استقبال اللاجئين مقابل الحصول على دعم من التكتل.

وقال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي "أود التأكيد على أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من الجانب التركي بشأن أي تغييرات في سياسة طلب اللجوء أو السياسة المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين".

وأضاف "لذلك من وجهة نظرنا، لا يزال الاتفاق الأوربي-التركي قائما ونتوقع أن تتمسك تركيا بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق. أكدت السلطات التركية رسميا أنه لا يوجد تغيير في السياسة الرسمية. نتوقع أن يستمر الوضع كذلك".

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)