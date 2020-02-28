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شاهد: نازحون سوريون يؤدون صلاة الغائب على الجنود الأتراك

عدد من النازحين السوريين يؤدون صلاة الغائب على جنود أتراك قضوا أمس
عدد من النازحين السوريين يؤدون صلاة الغائب على جنود أتراك قضوا أمس
28/2/2020

أدى عدد من النازحين السوريين صلاة الغائب على جنود أتراك، قضوا في غارة جوية، مساء أمس بمنطقة إدلب.

وانطلقت مظاهرة في مدينة جنديرس في ريف حلب الشمالي بعد صلاة الجمعة؛ دعمًا للعملية العسكرية التي تقودها تركيا والمعارضة السورية في إدلب.

وفي السياق، دعت تركيا إلى إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا، وألقت تركيا باللائمة على قوات النظام السوري في هجوم أمس الخميس. 

بينما ألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، باللائمة على المعارضة السورية في إدلب، وقال إن "خرق الاتفاقات تبدأ دائمًا من معقل المعارضة بمنطقة إدلب"، ولهذا السبب لم تُفعّل الاتفاقات الخاصة بخفض التصعيد حتى الآن، بالرغم من مرور عام ونصف العام على الاتفاقات، مضيفًا "روسيا وتركيا على استعداد لمواصلة التنسيق بشأن إدلب".

من جانبه، قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون "يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف لحماية المدنيين وفرض منطقة حظر طيران". 

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ- رويترز

 

وبِناءً على طلبٍ تركي، عقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتماعًا طارئًا ظهر اليوم، وعقب الاجتماع قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن أعضاء الحلف يبحثون تقديم مزيد من الدعم لتركيا، وأضاف "ندعو روسيا وسوريا إلى وقف الهجوم على إدلب واحترام القانون الدولي"، كما حث على خفض التصعيد في سوريا. 

ودعا الأمين العام لحلف الناتو سوريا إلى وقف العنف والهجمات الجوية، والعمل على التوصل لحل سلمي للأزمة برعاية أممية. 

وأكد تضامن الحلفاء مع تركيا، واستمرارهم في دعمها عبر تعزيز دفاعاتها الجوية، وطالب -في الوقت نفسه- بالعودة إلى اتفاق 2018 لوقف إطلاق النار، والسماح بالوصول إلى العالقين في إدلب وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

يذكر أن 33 جنديًا تركيًا قد قُتلوا في غارة شنتها قوات النظام السوري مساء أمس الخميس، في إطار تصاعد التوتر بين تركيا ونظام الأسد في منطقة خفض التصعيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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