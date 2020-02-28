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سياسة|تركيا

شاهد: مهاجرون في طريقهم إلى أوربا بعد ضوء أخضر تركي

28/2/2020

بدأ مهاجرون يتوافدون على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، عقب الأنباء التي قالت إن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوربا.

وذكرت وكالة الأناضول، أنه ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير النظاميين، إلى أدرنة، ومن ثم بدأوا السير نحو المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن المهاجرين ساروا، على شكل مجموعات وبينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية، انطلاقا من أماكن مختلفة في الولاية.

وشهد تدفق المهاجرين ازديادا ملحوظا في ساعات صباح اليوم الجمعة، حيث شرعوا في القدوم إلى أدرنة بالحافلات وسيارات الأجرة، وتوجهت جموع كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى المدن التركية المطلة على بحر إيجه.

وفي حديث للأناضول قال الشاب السوري خالد سعيد، إنهم جمعوا أغراضهم الضرورية من أجل التوجه على متن زورق إلى اليونان، في حين أشار مراسل الأناضول إلى وجود تحركات لجموع المهاجرين في أقضية تششمة، وقره بورون، وسفرحصار بولاية إزمير.

ونقلت الأناضول عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، قوله اليوم الجمعة، إنّ سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.

واتخذ القرار خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان ليل الخميس الجمعة.

وعُقد الاجتماع بعد مقتل 33 عسكريا تركيا على الأقل في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا في ضربات جوية نسبتها أنقرة لقوات النظام السوري المدعومة عسكريا من روسيا.

وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه الى أوربا".

وأبرمت تركيا في مارس/آذار 2016 اتفاقا مع الاتحاد الأوربي يهدف لمواجهة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، تقوم أنقرة بموجبه باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وأدى ذلك الاتفاق إلى تراجع كبير في أعداد المهاجرين الذين يتوجهون نحو اليونان، لكن أثينا والاتحاد الأوربي تحدثا عن ارتفاع في عدد الوافدين في الأشهر الماضية.

المصدر : وكالات
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