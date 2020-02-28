شاهد: لاجئون سوريون في تركيا يعبرون إلى أوربا عبر البحر

أظهرت لقطات فيديو مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا، من بينهم أطفال ونساء وهم يحاولون العبور إلى أوربا بحرا، على متن قارب مطاطي.

وأظهرت اللقطات، عددا من الشباب وهم يحاولون دفع القارب إلى داخل المياه، فيما عمد آخر كان موجودا وسط القارب المطاطي إلى تشغيله، في محاولة لتحريكه داخل المياه، وسط أمواج عالية، وذلك قبالة (مضيق قلعة جناق) بمحافظة جناق، في شمال غرب تركيا.

مهاجرون يتدفقون على أوربا

كان مئات المهاجرين قد تدفقوا على ولايتين تركيتين على حدود اليونان بعد أنباء عن أن سلطات أنقرة لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوربا، وفي ظل زيادة حركة النازحين أرياف محافظة إدلب السورية، جراء شدة قصف النظام السوري وحليفه الروسي على مناطق مدنية في المحافظة.

وأكد مسؤول تركي كبير الجمعة أن تركيا لن توقف بعد الآن المهاجرين الذين يحاولون التوجه الى أوربا، عن عبور الحدود.

واتخذ القرار خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان ليل الخميس الجمعة.

وذكرت الأناضول، أنه ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير النظاميين، إلى أدرنة، ومن ثم بدأوا السير نحو المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن المهاجرين ساروا، في مجموعات وبينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية، انطلاقا من أماكن مختلفة في الولاية.

وشهد تدفق المهاجرين ازديادا ملحوظا في ساعات صباح اليوم الجمعة، حيث شرعوا في القدوم إلى أدرنة بالحافلات وسيارات الأجرة، وبدأ المهاجرون التوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية.