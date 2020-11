شاهد: ضربات جوية تركية لمواقع النظام السوري ردا على مقتل جنود أتراك

نشرت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو تظهر ضربات جوية وجهتها طائرات مسيرة تركية لمواقع عسكرية تابعة للنظام السوري.

وتأتي الضربات بعد مقتل 33 جنديا تركيا وإصابة 36 آخرين، جراء ضربة جوية نفذها النظام السوري ضد موقع عسكري تركي في محافظة إدلب.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قصف أكثر من 200 موقع تابع للنظام السوري عبر الطائرات المسيرة والمدفعية.

وأضاف "تم تحييد 309 عناصر من قوات النظام السوري وتدمير 5 مروحيات و46 دبابة ومدفعية ومنظومتين للدفاع الجوي طراز SA-17 و SA-22".

وتابع "تعرضنا للعدوان رغم التنسيق مع المسؤولين الروس وإبلاغهم بمواقع وحداتنا"، مؤكدا عدم وجود أي مجموعات مسلحة أخرى مع قوات الجيش التركي، ردا على ما زعمته وزارة الدفاع الروسية.

وكشف وزير الدفاع التركي عن استهداف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل قتلى وجرحى الجيش التركي، رغم تحذير أنقرة من استهداف قواتها.

ووصل وزير الدفاع التركي وقائد القوات البرية، الفريق أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية، الفريق حسن كوتشوك أكيوز، لمنطقة التماس بولاية هاتاي المتاخمة للحدود السورية؛ لمتابعة تطورات الأوضاع.

وتابع القادة العسكريون الأتراك العمليات التي تنفذها مركبات الدعم البري والجوي ضد أهداف النظام السوري بإدلب، شمال غربي سوريا.

وتوجه القادة الأتراك للمنطقة الحدودية عقب مشاركتهم في قمة أمنية عقدها الرئيس، رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، واستمرت 6 ساعات لبحث تطورات الأوضاع.

Exclusive: Turkish Army on high alert, new video footage shows Turkish forces retaliating against Syrian regime in Idlib pic.twitter.com/kGJL4LVSu2

— TRT World (@trtworld) February 28, 2020