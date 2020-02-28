شاهد: ضربات جوية تركية لمواقع النظام السوري ردا على مقتل جنود أتراك

نشرت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو تظهر ضربات جوية وجهتها طائرات مسيرة تركية لمواقع عسكرية تابعة للنظام السوري.

وتأتي الضربات بعد مقتل 33 جنديا تركيا وإصابة 36 آخرين، جراء ضربة جوية نفذها النظام السوري ضد موقع عسكري تركي في محافظة إدلب.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قصف أكثر من 200 موقع تابع للنظام السوري عبر الطائرات المسيرة والمدفعية.

وأضاف "تم تحييد 309 عناصر من قوات النظام السوري وتدمير 5 مروحيات و46 دبابة ومدفعية ومنظومتين للدفاع الجوي طراز SA-17 و SA-22".

وتابع "تعرضنا للعدوان رغم التنسيق مع المسؤولين الروس وإبلاغهم بمواقع وحداتنا"، مؤكدا عدم وجود أي مجموعات مسلحة أخرى مع قوات الجيش التركي، ردا على ما زعمته وزارة الدفاع الروسية.

وكشف وزير الدفاع التركي عن استهداف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل قتلى وجرحى الجيش التركي، رغم تحذير أنقرة من استهداف قواتها.

ووصل وزير الدفاع التركي وقائد القوات البرية، الفريق أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية، الفريق حسن كوتشوك أكيوز، لمنطقة التماس بولاية هاتاي المتاخمة للحدود السورية؛ لمتابعة تطورات الأوضاع.

#SONDAKİKA

İdlib operasyonu'ndan yeni görüntü

Rejim askerlerinin vurulma anı pic.twitter.com/ccBKqboDbN — A Haber (@Ahaber) February 27, 2020

وتابع القادة العسكريون الأتراك العمليات التي تنفذها مركبات الدعم البري والجوي ضد أهداف النظام السوري بإدلب، شمال غربي سوريا.

وتوجه القادة الأتراك للمنطقة الحدودية عقب مشاركتهم في قمة أمنية عقدها الرئيس، رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، واستمرت 6 ساعات لبحث تطورات الأوضاع.

Exclusive: Turkish Army on high alert, new video footage shows Turkish forces retaliating against Syrian regime in Idlib pic.twitter.com/kGJL4LVSu2 — TRT World (@trtworld) February 28, 2020

وحصل وزير الدفاع التركي خلال تفقده للمنطقة، على موجز حول آخر تطورات الأوضاع.

وطالبت تركيا اليوم الجمعة القوى العالمية فرض منطقة حظر طيران في سوريا لحماية مئات الآلاف من النازحين.

#Canlı: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi https://t.co/T1h8WkdM3G — AA Canlı (@AACanli) February 28, 2020

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز في ساعة متأخرة أمس الخميس إن أنقرة لن تمنع من الآن فصاعدا حوالي أربعة ملايين لاجئ تستضيفهم من الوصول إلى أوربا.

وكتب فخر الدين ألطون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية على تويتر أن روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد ستفقدان كل مصداقيتهما إذا لم يوقفا القتال في منطقة إدلب.