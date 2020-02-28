البث الحي
سياسة

شاهد: ضربات جوية تركية لمواقع النظام السوري ردا على مقتل جنود أتراك

28/2/2020

نشرت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو تظهر ضربات جوية وجهتها طائرات مسيرة تركية لمواقع عسكرية تابعة للنظام السوري.

وتأتي الضربات بعد مقتل 33 جنديا تركيا وإصابة 36 آخرين، جراء ضربة جوية نفذها النظام السوري ضد موقع عسكري تركي في محافظة إدلب.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قصف أكثر من 200 موقع تابع للنظام السوري عبر الطائرات المسيرة والمدفعية.

وأضاف "تم تحييد 309 عناصر من قوات النظام السوري وتدمير 5 مروحيات و46 دبابة ومدفعية ومنظومتين للدفاع الجوي طراز SA-17 و SA-22".

وتابع "تعرضنا للعدوان رغم التنسيق مع المسؤولين الروس وإبلاغهم بمواقع وحداتنا"، مؤكدا عدم وجود أي مجموعات مسلحة أخرى مع قوات الجيش التركي، ردا على ما زعمته وزارة الدفاع الروسية.

وكشف وزير الدفاع التركي عن استهداف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل قتلى وجرحى الجيش التركي، رغم تحذير أنقرة من استهداف قواتها.

ووصل وزير الدفاع التركي وقائد القوات البرية، الفريق أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية، الفريق حسن كوتشوك أكيوز، لمنطقة التماس بولاية هاتاي المتاخمة للحدود السورية؛ لمتابعة تطورات الأوضاع.

وتابع القادة العسكريون الأتراك العمليات التي تنفذها مركبات الدعم البري والجوي ضد أهداف النظام السوري بإدلب، شمال غربي سوريا.

وتوجه القادة الأتراك للمنطقة الحدودية عقب مشاركتهم في قمة أمنية عقدها الرئيس، رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، واستمرت 6 ساعات لبحث تطورات الأوضاع.

وحصل وزير الدفاع التركي خلال تفقده للمنطقة، على موجز حول آخر تطورات الأوضاع.

وطالبت تركيا اليوم الجمعة القوى العالمية فرض منطقة حظر طيران في سوريا لحماية مئات الآلاف من النازحين.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز في ساعة متأخرة أمس الخميس إن أنقرة لن تمنع من الآن فصاعدا حوالي أربعة ملايين لاجئ تستضيفهم من الوصول إلى أوربا.

وكتب فخر الدين ألطون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية على تويتر أن روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد ستفقدان كل مصداقيتهما إذا لم يوقفا القتال في منطقة إدلب.

المصدر : وسائل إعلام + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)