شاهد: باكستان في أكبر حفل شاي بالعالم

أطلق حساب على تويتر حملة لأكبر حفل شرب للشاي على مستوى العالم، وتفاعل الباكستانيون مع الدعوة بشكل كبير.

أطلق الحملة حساب لشخص يدعى دينيز، ودعا الناشطون على مواقع التواصل إلى أن يكون يوم 27 من فبراير/شباط يومًا من أجل الاحتفال بالشاي عالميًا.

قوبلت الدعوة بتفاعل كبير ونشر المشاركون مقاطع فيديو وصور يظهرون فيها أثناء تناولهم الشاي.

وشهد وسم #WorldsBiggestTeaParty عبر "تويتر" تفاعلًا واسعًا من المشاركين من باكستان، إذ احتل الوسم مركزًا متقدمًا في صدارة الوسوم الأكثر تداولاً بالبلاد عبر الموقع.

