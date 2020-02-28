شاهد: "الرش" أحدث صيحات الوقاية من فيروس كورونا في لبنان

استخدمت مدرسة بالضاحية الجنوبية في لبنان أسلوب التعقيم بـ "الرشّ" لطلابها، وتفاعل اللبنانيون على نطاق واسع مع الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة لحظات تعقيم أشخاص -يرتدون مرايل صحية بيضاء بشكلٍ كامل- للطلبة بالرش على بوابة المدرسة وداخلها.

وتباينت آراء المغردين على الفيديو؛ عدّه بعضهم سيئًا إذ يخلق الذعر لدى الطلاب، ويعاملهم وكأن المشكلة الصحية تكمن فيهم أنفسهم ويجب تعقيمهم، وآخرون رأوه إجراءً احترازيًا يُحسب للمدرسة ويهدف إلى حماية الطلبة.



هودي مكنات تعقيم تركبو بشوارع الصين للمساعدة بمحاربة الكورونا و تعقيم الاشخاص اثناء دخول و خروجهم الى العمل و البيت و بطبيعة الحال لبنان ما عندوا القدرة لهيك موضوع ف عم يحاولوا بعض الناس يقوموا بمبادرات في كيف حضرتك عرفت انه هاالمواد مؤذية و مضرة و جريمة اذا هيدا مش مجال تخصصك؟ https://t.co/h7yBt9XiA7 pic.twitter.com/TxAj9COVTH — فداء (@Fidaabourgi) February 26, 2020

https://twitter.com/Starofsouth1/status/1232229699037941761?ref_src=twsrc%5Etfw

احدى مدارس لبنان 🤦‍♂️.. هاي جريمة بحق الطلاب وجهل وهبل من ادارات المدارس.. ولادنا رح يموتو رعب ومرض من هالتصرفات اللامسؤولة.. رش هذه المواد مضرة للجسم والعيون ولا تمنع الفيروس.. برسم وزير التربية #طارق_المجذوب #coronavirus pic.twitter.com/M4agKw0KeM — fadi jouni (@fady_jouni) February 26, 2020