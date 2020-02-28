البث الحي
سياسة

شاهد: "الرش" أحدث صيحات الوقاية من فيروس كورونا في لبنان

مدرسة لبنانية تتخذ أسلوبًا وقائيًا ضد فيروس كورونا مثيرًا للجدل
مدرسة لبنانية تتخذ أسلوبًا وقائيًا ضد فيروس كورونا مثيرًا للجدل
28/2/2020

استخدمت مدرسة بالضاحية الجنوبية في لبنان أسلوب التعقيم بـ "الرشّ" لطلابها، وتفاعل اللبنانيون على نطاق واسع مع الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة لحظات تعقيم أشخاص -يرتدون مرايل صحية بيضاء بشكلٍ كامل- للطلبة بالرش على بوابة المدرسة وداخلها.

وتباينت آراء المغردين على الفيديو؛ عدّه بعضهم سيئًا إذ يخلق الذعر لدى الطلاب، ويعاملهم وكأن المشكلة الصحية تكمن فيهم أنفسهم ويجب تعقيمهم، وآخرون رأوه إجراءً احترازيًا يُحسب للمدرسة ويهدف إلى حماية الطلبة.
 

 

https://twitter.com/Starofsouth1/status/1232229699037941761?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)