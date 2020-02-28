حفتر يُمطر طرابلس بصواريخ غراد وبعثة الأمم المتحدة تندد

نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للوضع في ليبيا، وتُظهر المقاطع قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمواقع عدة في العاصمة طرابلس.

في السياق، أكدت صفحة عملية بركان الغضب -التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية- أن مليشيات حفتر قصفت مطار معيتيقة الدولي ومنطقة شرفة الملاحة بصواريخ غراد، وذلك في خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار.

وسُمع دوي الانفجارات في جنبات العاصمة، وذلك بعد فشل مفاوضات جنيف بين حكومة الوفاق وحفتر، ما أضاع فرصة وقف إطلاق النار بعد 10 أشهر من الاشتباكات الطرفين.

وبدت مشاهد التدمير في مناطق مدنية بعيدة عن الأهداف العسكرية، وطالت قذائف حفتر المدنيين في طرابلس من دون مراعاة للاتفاقيات الدولية بشأن حماية المدنيين.

سـقـوط عـدة صـواريـخ جـراد عـلـى عـلـى مـنـازل و الـعـمـارات مـقابل الـحـديـقـة و غـابـة الـنـصـر pic.twitter.com/kSGTr8btbK — الــســيــف الــقــاطــع (@Aldamoh_201112) February 28, 2020

#فـيديو لحـظـة سـقـوط صـواريـخ الـجـراد عـلـى غـابـة الـنـصـر و الاحـيـاء الـسـكـنـيـة pic.twitter.com/uvsVVnnKQl — الــســيــف الــقــاطــع (@Aldamoh_201112) February 28, 2020

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أدانت أمس في بيان -عبر صفحتها على موقع فيسبوك- استمرار خروقات الهدنة التي أُعلنت في 12 من يناير/كانون الثاني الماضي، وآخرها القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وأضافت البعثة في بيانها أن هذه الخروقات تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون مع الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال في ليبيا.

هذا ونشرت صفحة عملية بركان الغضب صورًا تُظهر جانبًا من الدمار نتيجة قصف مطار معيتيقة ومحيطه، بما في ذلك مستشفى معيتيقة، فضلًا عن قصف قصور الضيافة في طرابلس بصواريخ غراد.

وتعقيبًا على هذا القصف، قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشا، لقناة فبراير "لن نسكت بعد اليوم، وسنستهدف جميع مواقع مليشيات حفتر"، واستطرد باشاغا "لدينا معلومات مؤكدة أن الروس وراء هذا القصف".