البث الحي
سياسة|تركيا

اليونان وبلغاريا تعززان مراقبة الحدود مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين

لاجئة مع طفلها على الحدود بين تركيا واليونان
لاجئة مع طفلها على الحدود بين تركيا واليونان
28/2/2020

عززت اليونان وبلغاريا من إجراءات مراقبة الحدود مع تركيا بعد إعلان أنقرة أنها لن تمنع عبور اللاجئين إلى أوربا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده لن تتسامح مع أي دخول غير قانوني للمهاجرين عبر حدودها وستزيد من أمن الحدود.

وقال ميتسوتاكيس في تغريدة إن اليونان "لا تتحمل أية مسؤولية عن الأحداث المأساوية في سوريا ولن تعاني من عواقب قرارات اتخذها آخرون".

وأغلقت اليونان معبر كاستانيس/ بازاركولة الحدودي مع تركيا، وتم نشر عدد كبير من الجيش والشرطة على الجانب اليوناني من الحدود.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن قوات الأمن اليونانية أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد مهاجرين غير نظاميين في المنطقة العازلة مع تركيا، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأضافت أن نحو 100 مهاجر غير نظامي من الراغبين في التوجه نحو أوربا عبروا ظهرا إلى المنطقة العازلة بين معبري "بازار كولة" التركي و"كاستانييس" اليوناني.

وذكرت الأناضول أن حرس الحدود اليوناني أغلق المنطقة باستخدام السيارات والحافلات، قبل أن يطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المهاجرين، الذين فروا إلى الغابات الموجودة بالمنطقة.

وفي بلغاريا، قررت السلطات نشر المزيد من قوات الشرطة والجيش في المنطقة الحدودية مع تركيا.

وذكر رئيس الوزراء بويكو بوريسوف أنه تم بالفعل إرسال قوات إضافية من الشرطة إلى المنطقة الحدودية، فيما قال وزير الدفاع كرازيمير كاراكاشانوف إن هناك ألف جندي على أهبة الاستعداد للدفع بهم إلى المنطقة.

وأضاف وزير الدفاع البلغاري أن الشرطة منعت مجموعتين من المهاجرين، تتألف كل منهما من نحو 30 شخصا، من عبور الحدود.

وتوجهت جموع كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى سواحل بحر إيغه والولايات الحدودية مع اليونان وبلغاريا منذ ساعات الليل عقب الإعلان أن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوربا.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست في وضع يجعلها قادرة على ضبط حركة اللاجئين.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)