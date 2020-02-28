اليونان وبلغاريا تعززان مراقبة الحدود مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين

عززت اليونان وبلغاريا من إجراءات مراقبة الحدود مع تركيا بعد إعلان أنقرة أنها لن تمنع عبور اللاجئين إلى أوربا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده لن تتسامح مع أي دخول غير قانوني للمهاجرين عبر حدودها وستزيد من أمن الحدود.

وقال ميتسوتاكيس في تغريدة إن اليونان "لا تتحمل أية مسؤولية عن الأحداث المأساوية في سوريا ولن تعاني من عواقب قرارات اتخذها آخرون".

وأغلقت اليونان معبر كاستانيس/ بازاركولة الحدودي مع تركيا، وتم نشر عدد كبير من الجيش والشرطة على الجانب اليوناني من الحدود.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن قوات الأمن اليونانية أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد مهاجرين غير نظاميين في المنطقة العازلة مع تركيا، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأضافت أن نحو 100 مهاجر غير نظامي من الراغبين في التوجه نحو أوربا عبروا ظهرا إلى المنطقة العازلة بين معبري "بازار كولة" التركي و"كاستانييس" اليوناني.

وذكرت الأناضول أن حرس الحدود اليوناني أغلق المنطقة باستخدام السيارات والحافلات، قبل أن يطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المهاجرين، الذين فروا إلى الغابات الموجودة بالمنطقة.

وفي بلغاريا، قررت السلطات نشر المزيد من قوات الشرطة والجيش في المنطقة الحدودية مع تركيا.

وذكر رئيس الوزراء بويكو بوريسوف أنه تم بالفعل إرسال قوات إضافية من الشرطة إلى المنطقة الحدودية، فيما قال وزير الدفاع كرازيمير كاراكاشانوف إن هناك ألف جندي على أهبة الاستعداد للدفع بهم إلى المنطقة.

وأضاف وزير الدفاع البلغاري أن الشرطة منعت مجموعتين من المهاجرين، تتألف كل منهما من نحو 30 شخصا، من عبور الحدود.

وتوجهت جموع كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى سواحل بحر إيغه والولايات الحدودية مع اليونان وبلغاريا منذ ساعات الليل عقب الإعلان أن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوربا.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست في وضع يجعلها قادرة على ضبط حركة اللاجئين.