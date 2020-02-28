"الفيروس بلغ نقطة حاسمة": أبرز تطورات انتشار كورونا حول العالم

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس أن الفيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً وحضّ الدول التي طالها الوباء على "التحرك سريعاً" لاحتوائه.

وقال للصحفيين في جنيف "نحن عند نقطة حاسمة" وأوضح أن ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر" مشيرا إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.

وفي إيران، قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم (الجمعة) إن عدد الوفيات بالفيروس كورونا ارتفع إلى 34 شخصا، وأضاف في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن إجمالي عدد المصابين بلغ 388 شخصا، بعد تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت بريطانيا إصابتين جديدتين بالفيروس كورونا في إنجلترا، وأول إصابة في ويلز، ما يرفع عدد الحالات في بريطانيا إلى 19 حالة.

كما اكتشفت حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا في مدينة نيس جنوبي فرنسا لمواطنة عادت من إيطاليا.

وفي الإمارات، وضع فندقان في العاصمة أبو ظبي تحت الحجر الصحي الاحترازي، بسبب إيطاليين شاركا في سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية واكتشف إصابتهما بالفيروس كورونا. وبناء على ذلك أيضا، تم إلغاء المرحلتين الأخيرتين من السباق.

يأتي هذا فيما أعلنت ليتوانيا ونيجيريا ونيوزيلندا اليوم (الجمعة) عن أولى حالات الإصابة بالفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت السلطات في ليتوانيا أن حالة الإصابة هي لامرأة عادت هذا الأسبوع بعد زيارة لمدينة فيرونا في شمال إيطاليا.

وأضافت في بيان أنه جرى عزل المصابة بعد عودتها إلى البلاد يوم الإثنين، وتخضع للملاحظة منذ ذلك الحين ولا تظهر عليها سوى أعراض خفيفة ودرجة حرارتها ليست مرتفعة في الوقت الحالي.

من جانبها أكدت وزارة الصحة في نيجيريا، الخميس أوّل إصابة بالفيروس، وهي الإصابة الأولى من نوعها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وقالت إنها الأولى التي تُسجّل في نيجيريا منذ بداية الوباء".

وأوضحت أنّ المصاب هو مواطن إيطالي يعمل في نيجيريا، كان قد عاد إلى البلاد من مدينة ميلانو الإيطاليّة في 25 من فبراير/شباط، وأكّدت أنّه أدخِل المستشفى في لاغوس وأنّ وضعه مستقر "ولا تظهر عليه أعراض مقلقة".

وأكدت نيوزيلندا من جانبها اليوم الجمعة اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس كورونا لشخص عائد من إيران لكنها قالت إن احتمالات تفشي المرض محليا لا تزال منخفضة.

وقالت وزارة الصحة في نيوزيلندا في بيان إنه تم التأكد من إصابة المريض، وهو في الستينيات، بالفيروس اليوم مضيفة أنه يخضع للعلاج في مستشفى أوكلاند سيتي وحالته تتحسن.

وبدأ مسؤولو الصحة العامة رصد مسار المصاب ومن خالطهم وسيفحصون أفراد عائلته، وتبين أنه سافر على متن رحلة تابعة لطيران الإمارات انطلقت من طهران وتوقفت في بالي بإندونيسيا ثم وصلت إلى أوكلاند في 26 من فبراير/ شباط.

وناشدت الوزارة ركاب الرحلة الاتصال بالسلطات، في حين أعلنت، فرض قيود مؤقتة على القادمين من إيران التي سجلت 26 حالة وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة وفيات بالمرض خارج الصين.

وقالت وكالة تاس الروسية، اليوم نقلا عن وزارة الرعاية الصحية في روسيا البيضاء إن البلاد سجلت أول إصابة بالمرض، وقالت الوزارة "نبلغكم أن الاختبارات التي أجريت كشفت إصابة أحد الطلبة العائدين من إيران بالفيروس كورونا.

سيارة شرطة في قرية حيث تم تأكيد 14 إصابة بالفيروس كورونا شمالي إيطاليا

ارتفاع الإصابات في كوريا الجنوبية

من جانبها قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 256 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 2022 حالة.

وأوضحت في بيان أن هناك 182 حالة من بين الحالات الجديدة في مدينة دايغو التي تقع بجنوب شرق البلاد وتوجد بها كنيسة تمثل مركز تفشي المرض في كوريا الجنوبية، وظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، عند الرقم 13 من دون تغيير عن اليوم السابق.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكورية اليوم الجمعة إنها ستقيس درجات حرارة جميع ركاب الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة وسترفض نقل الركاب الذين تتجاوز درجات حرارتهم 37.5 درجة مئوية.

إصابات جديدة في ألمانيا

قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية، إن هناك نحو 60 حالة كورونا مؤكدة في البلاد.

وسجلت ست ولايات، في غرب ألمانيا 22 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا، الخميس بعد يوم من تصريحات لوزير الصحة الألماني قال فيها إن البلاد على "شفا تفشي وبائي".

وفي ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، قالت وزارة الصحة إن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصا آخرين بالفيروس كورونا الخميس بمنطقة هاينسبرغ.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات في منطقة هاينسبرغ إلى 20، وقالت وزارة الصحة في الولاية إن الحالات الجديدة لم تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى وجرى عزلهم في منازلهم.

وفي هامبورغ، قالت سلطات الصحة إن الفحوص أثبتت إصابة رجل بالفيروس بعد عودته من إيطاليا، وفي ولاية هيسه حيث توجد مدينة فرانكفورت، ذكرت السلطات أن شخصا آخر أصيب بالفيروس.

كان وزير الصحة الألماني ينس شبان قال يوم الأربعاء إن ألمانيا على شفا تفشي وبائي للفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.

المدير العام لمنظمة الصحة "نحن عند نقطة حاسمة"

تراجع في الصين

سجلت الصين اليوم الجمعة 44 وفاة إضافية جراء الفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ترتفع بذلك إلى 2788. ويرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة على برّ الصين الرئيسي إلى 78824 حالة. في حين تصل الوفيات إلى 2788 بانتهاء يوم أمس.