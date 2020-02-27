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"هنضربهم بالطيران".. مصريون يسخرون من السيسي بشأن سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي في مراحله النهائية
سد النهضة الإثيوبي في مراحله النهائية
27/2/2020

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر "التعاطي السلبي" للسلطات المصرية مع قضية سد النهضة والمفاوضات ذات الصلة.

ودشن المغردون وسم "#سد_النهضة"، حاولوا من خلاله إظهار خطر تقاعس الدولة المصرية عن دورها تجاه حماية مياه نهر النيل، منتقدين دورها السلبي في إدارة الأزمة، ولم تخلُ تغريدات المشاركين من روح الدعابة والسخرية اللاذعة التي دومًا ما يواجهون بها مصائبهم.

https://twitter.com/Mo7ammed198667/status/1232943822289678337?ref_src=twsrc%5Etfw

في السياق، غابت إثيوبيا عن الجولة الأخيرة من جلسات المفاوضات بشأن سد النهضة في واشنطن، والتي كان مقرر عقدها اليوم وغدًا، مبررةً غيابها بالانتخابات البرلمانية في إثيوبيا.

وردًا على الموقف الإثيوبي، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ -في بيان- إن القاهرة "ملتزمة" بالمسار التفاوضي، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وستشارك بوزيرين في اجتماع واشنطن.

وأوضح حافظ، أن "مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصة وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن، وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث، هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة".

https://twitter.com/Tasneem08291026/status/1232765666182213633?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Waleed_Aldhahi/status/1232717986617839617?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MansourSalem1/status/1232721681833189377?ref_src=twsrc%5Etfw

سد النهضة الإثيوبي محل الصراع بين مصر وإثيوبيا (مواقع التواصل)

ويتسبب مشروع السد منذ 9 سنوات بخلافات بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات بشأنه تسارعت خلال الأشهر الأخيرة، بعد إعلان مصري متكرر عن "تعثر" يشوبها فضلًا عن تعنت ينفيه الجانب الإثيوبي، مع دخول واشنطن لجمع أطراف الأزمة على مائدة مفاوضات تكررت بالأشهر الأخيرة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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