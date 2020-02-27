"هنضربهم بالطيران".. مصريون يسخرون من السيسي بشأن سد النهضة

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر "التعاطي السلبي" للسلطات المصرية مع قضية سد النهضة والمفاوضات ذات الصلة.

ودشن المغردون وسم "#سد_النهضة"، حاولوا من خلاله إظهار خطر تقاعس الدولة المصرية عن دورها تجاه حماية مياه نهر النيل، منتقدين دورها السلبي في إدارة الأزمة، ولم تخلُ تغريدات المشاركين من روح الدعابة والسخرية اللاذعة التي دومًا ما يواجهون بها مصائبهم.

بينما ينشغل الإعلام و ١٠٠ مليون بغياب الزمالك من النهائي مع الأهلي، لا ينشغل احد بغياب إثيوبيا عن نهائي آخر مع مصر والذي كان المفترض أن توقع فيه على الاتفاق لحل أزمة سد النهضة في واشنطن !! هل نسينا نهر النيل ؟ الإجابة لكم يصوركم مع نهر النيل مع هاشتاج#save_the_nile pic.twitter.com/slI4NR6pP8 — د. عصام حجي (@essamheggy) February 26, 2020

ليه المعلومه في وسائل الاعلام والمواقع الاخباريه في #مصر منقوصه سواء عن عمد أو عن ضعف مستوى موقع إخباري سوداني بيشرح سبب تصرف #أثيوبيا من مفاوضات #سد_النهضه بغض النظر عن إن كان السبب ده حقيقي أم لا فضروري نفضل نشتغل على كل الاحتمالات https://t.co/IiEesSHr5h — Mohamed Khairy 🇪🇬 (@mokhegypt) February 26, 2020

أثيوبيا قررت عدم حضور اجتماع واشنطن لتوقيع الاتفاق الخاص بأزمة #سد_النهضة ودا معناه أنها رفضت العرض الأمريكي الخاص بحصة المياه لدول العبور والمصب. السادة "بتوع حنضربهم بالطيران "، إيه النظام؟ #hemaida — Heməidə səid (@_hemaida) February 26, 2020

https://twitter.com/Mo7ammed198667/status/1232943822289678337?ref_src=twsrc%5Etfw

تخيل إن هيبقى حالنا كده !!!

نحن فعلا أمام مفترق طرق

إما أن نكون رجال ونتمسك بحقنا

أو ننتظر من يسقينا شربة ماء كالأسرى

… إنها معركة وجود …#سد_النهضه pic.twitter.com/woPRwXN2NW — اتوبيس السعادة .سر الطبخة. (@happinessBus1) February 27, 2020

في السياق، غابت إثيوبيا عن الجولة الأخيرة من جلسات المفاوضات بشأن سد النهضة في واشنطن، والتي كان مقرر عقدها اليوم وغدًا، مبررةً غيابها بالانتخابات البرلمانية في إثيوبيا.

#الشروق| فيديو.. وزير الري الأسبق: تغيب الوفد الأثيوبي عن مفاوضات سد النهضة تصرف غير مفهومhttps://t.co/m6crTDhQY5#سد_النهضة pic.twitter.com/GMdFXYlpcA — Shorouk News (@Shorouk_News) February 27, 2020

وردًا على الموقف الإثيوبي، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ -في بيان- إن القاهرة "ملتزمة" بالمسار التفاوضي، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وستشارك بوزيرين في اجتماع واشنطن.

وأوضح حافظ، أن "مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصة وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن، وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث، هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة".

https://twitter.com/Tasneem08291026/status/1232765666182213633?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Waleed_Aldhahi/status/1232717986617839617?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MansourSalem1/status/1232721681833189377?ref_src=twsrc%5Etfw

سد النهضة الإثيوبي محل الصراع بين مصر وإثيوبيا (مواقع التواصل)

ويتسبب مشروع السد منذ 9 سنوات بخلافات بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات بشأنه تسارعت خلال الأشهر الأخيرة، بعد إعلان مصري متكرر عن "تعثر" يشوبها فضلًا عن تعنت ينفيه الجانب الإثيوبي، مع دخول واشنطن لجمع أطراف الأزمة على مائدة مفاوضات تكررت بالأشهر الأخيرة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

