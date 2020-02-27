شاهد: كيف يتم الفحص الطبي لفيروس كورونا في مطار الخرطوم؟

تداول رواد التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو يوضح طريقة الكشف الطبي على المسافرين القادمين إلى السودان عبر مطار الخرطوم.

ويوضح الفيديو نقاط الفحص والحجر الطبي في المطار، وذلك بحضور عدد من الأطباء، فضلًا عن توفير مادة معقمة لليدين توزّع على المسافرين.

من جانبها، نفت وزارة الصحة الإثنين الماضي –عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك- دخول عمال صينيين إلى السودان دون علمها.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن جميع القادمين إلى السودان يخضعون لإجراءات صحية متبعة، من بينها قياس درجة الحرارة والإقرار الصحي سواء أكانوا سودانيين أم غير ذلك.

كورونا : لا يتواجد ف الاجواء الحارة ويتكاثر ف الاجواء الباردة والمعتدله.

السودان : pic.twitter.com/ysjgGn5SXN — hadeer𓅰 (@H_deer2) February 24, 2020

الولايات المتحدة: لا إصابة ب(كورونا) في السودان https://t.co/AEH7Z8ZoKE — اخبار السودان (@sudanakhbar) February 26, 2020

الصحة العالمية : فايروس كورونا لا يعيش في المناطق الحارة السودان : 👇 pic.twitter.com/UzZZJglVTl — ~Eng_ ABOHRIRA👷🏽‍♂️🖤🍃 (@eng_abohrira) February 24, 2020

كورونا: ما جاي السودان

السودانيين: حرم تجي😠😠👊

هو لو لمن جاء لا قدر الله كمامتك دي الا تشرب مويتها بالنكهتين الازرق والابيض الفايروس بستخدموا ليه كمامة اسمها N95 https://t.co/DqhXf4RLgp — تسفآي🍁 (@abdulgayoom8664) February 27, 2020

يذكر أن نشطاء على مواقع التواصل كانوا قد تناقلوا خبر دخول عمال صينيين إلى مصفاة النفط الرئيسية بالخرطوم، مصفاة الجيلي، لكن السلطات تنفي حدوث ذلك.