شاهد: المعارضة السورية تستعيد السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية

تمكنت قوات الجيش الوطني السوري اليوم الخميس من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب، بدعم تركي.

وبعد سيطرتها على سراقب، قطعت قوات المعارضة طريقي "حلب-دمشق" و"حلب-اللاذقية".

وكانت المعارضة السورية، في وقت سابق، الأربعاء، قد سيطرت على عدة بلدات في ريف إدلب الشرقي، لتقترب نحو مدينة سراقب.

وخسرت المعارضة قبل ثلاثة أسابيع المدينة التي تقع بشمال غرب البلاد بعد تقدم قوات النظام في مسعاه لاستعادة آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة.

ونزح قرابة مليون سوري بسبب قصف قوات النظام في الآونة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس مقتل جنديين وجرح اثنين آخرين في ضربة جوية في إدلب.

وأضافت الوزارة أن الجيش التركي رد ضد "أهداف للنظام" السوري في المنطقة وقتل 114 من قوات النظام.