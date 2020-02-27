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سياسة|تونس

خطأ وزير في أداء القسم الدستوري يُفجّر سخرية التونسيين (فيديو)

وزير العلاقات مع البرلمان التونسي الجديد، علي الحفصي، أثناء أداء القسم الدستوري
وزير العلاقات مع البرلمان التونسي الجديد، علي الحفصي، أثناء أداء القسم الدستوري
27/2/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، الخميس، مقطع فيديو يظهر خطأ أحد وزراء حكومة إلياس الفخفاخ خلال أداء القسم الدستوري.

وعلق كثيرون على خطأ وزير العلاقات مع البرلمان التونسي الجديد، علي الحفصي، إذ وضع يده على الطاولة بدل المصحف، الأمر الذي جعل بعضًا من زملائه في الحكومة يدخلون في نوبة ضحك لا تتوقف.

وفتح موقف الوزير "المحرج" المجال للعديد من المغردين؛ فكتبوا تعليقاتٍ ساخرة على الموضوع، وأكد بعضهم أن الحفصي قد أضاف دينًا جديدًا للأديان السماوية!

https://twitter.com/liberta7090/status/1233014318939156482?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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