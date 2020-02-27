خطأ وزير في أداء القسم الدستوري يُفجّر سخرية التونسيين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، الخميس، مقطع فيديو يظهر خطأ أحد وزراء حكومة إلياس الفخفاخ خلال أداء القسم الدستوري.

وعلق كثيرون على خطأ وزير العلاقات مع البرلمان التونسي الجديد، علي الحفصي، إذ وضع يده على الطاولة بدل المصحف، الأمر الذي جعل بعضًا من زملائه في الحكومة يدخلون في نوبة ضحك لا تتوقف.

وفتح موقف الوزير "المحرج" المجال للعديد من المغردين؛ فكتبوا تعليقاتٍ ساخرة على الموضوع، وأكد بعضهم أن الحفصي قد أضاف دينًا جديدًا للأديان السماوية!

السيد علي الحفصي، من وزراء الحكومة التونسية التي زكّاها البرلمان البارحة،

الظاهر أنه من شدّة فرحه بالوزارة يترك المصحف على جنب ويقسم على الخشبة.. pic.twitter.com/CO3D7UUdW5 — د. عمر الشبلي الزيتوني التونسي (@CHEBLIOMAR87) February 27, 2020

عنا أربعة ديانات في تونس : الإسلام ، المسيحية ، اليهودية وطاولة علي الحفصي — Maher Zaou (@Maherzaou) February 27, 2020

علي الحفصي يخطأ و يقسم على الورقة عوض المصحف الشريف

وأنور معروف وسليم العزابي لم يتمالكا نفسيهما 😅#تونس pic.twitter.com/QE6zyV3Tj7 — Sarra Mansouri (@sarah_mansourii) February 27, 2020

علي الحفصي يحلف على اللّوح, ناوي على الخنن من أولها؟ 🤔 pic.twitter.com/xsCqkAlAXz — The Godfather  (@Al_Pacino_) February 27, 2020

https://twitter.com/liberta7090/status/1233014318939156482?ref_src=twsrc%5Etfw