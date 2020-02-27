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حساب "إسرائيل بالعربية" ينشر صورة لمتسابق إسرائيلي في دبي

متسابق إسرائيلي في دبي ضمن فعاليات النسخة الثانية من سباق طواف الإمارات
متسابق إسرائيلي في دبي ضمن فعاليات النسخة الثانية من سباق طواف الإمارات
27/2/2020

نشر حساب إسرائيل بالعربية -التابع للخارجية الإسرائيلية- صورة لأحد المتسابقين الإسرائيليين المشاركين في سباق بمدينة دبي.

وجاء في التغريدة "أحد الرياضيين الإسرائيليين المشارك في سباق الدراجات في دبي يوزع التواقيع على المعنيين بالشأن".

في السياق ذاته، كان حساب إسرائيل بالعربية قد نشر ترحيب عضو اللجنة المنظمة لسباق "طواف الإمارات"، عبد الله عدنان، بالوفد الإسرائيلي المشارك في البطولة التي انطلقت الأحد الماضي.

ودعا عدنان في مقابلة أجراها مع قناة كان الإسرائيلية -التي تنقل من موقع الحدث الرياضي- الوفود الإسرائيلية لتنظيم زيارات أكثر للإمارات.

أما راكب الدراجة الإسرائيلي عومر غولدشتاين، فقال في مداخلة لقناة إسرائيلية "الشعور رائع، الإمارات مكان مميز يحبس الأنفاس، لقد استقبلوني بالأحضان، الناس هنا ودودون جدًا".

يذكر أن النسخة الثانية من "طواف الإمارات" تمتد حتى 29 من الشهر الجاري، عبر سبع مراحل مختلفة، وتشمل الإمارات السبع.

وتأتي المشاركة الإسرائيلية تزامنًا مع ما يجري في الأروقة السياسية من الترويج لصفقة القرن، وتفتح بابًا من التطبيع الناعم بين دولٍ عربية وإسرائيل، ويستثمر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو هذه الفرص لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل.

جدير بالذكر أن نتنياهو صرّح، الإثنين 16 فبراير/شباط الجاري، في كلمته -بمؤتمر المنظمات اليهودية الأمريكية بالقدس الغربية- أن تل أبيب تقيم علاقاتٍ قوية مع دولٍ عربية وإسلامية عدا ثلاث دول فقط. 

وقال نتنياهو "أطوّر علاقات مع دول عربية وإسلامية، وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاث منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار"، مؤكدًا أن ما يقوله ليس إلا 10 بالمئة فقط مما يحدث من علاقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية في المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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