حساب "إسرائيل بالعربية" ينشر صورة لمتسابق إسرائيلي في دبي

نشر حساب إسرائيل بالعربية -التابع للخارجية الإسرائيلية- صورة لأحد المتسابقين الإسرائيليين المشاركين في سباق بمدينة دبي.

وجاء في التغريدة "أحد الرياضيين الإسرائيليين المشارك في سباق الدراجات في دبي يوزع التواقيع على المعنيين بالشأن".

#صباح_الخير عليكم جميعا يسعدنا أن نشارككم هذه الصورة التي تطغى عليها أجواء التسامح والأخوة .أحد الرياضيين الإسرائيليين المشارك في سباق الدراجات في #دبي يوزع التواقيع على المعنيين بالشأن. فالتحيا هذه الروح الرياضية. الله يبارك ويزيد بما فيه الخير للجميع #الإمارات_العربية_المتحدة pic.twitter.com/ACWOOhUibk — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 27, 2020

في السياق ذاته، كان حساب إسرائيل بالعربية قد نشر ترحيب عضو اللجنة المنظمة لسباق "طواف الإمارات"، عبد الله عدنان، بالوفد الإسرائيلي المشارك في البطولة التي انطلقت الأحد الماضي.

عبد الله عدنان من لجنة التحضير لطواف الدراجات في الامارات يرحب أشد الترحيب بمشاركة الفريق الإسرائيلي:"نرحب بجميع الدول ، الفريق الإسرائيلي مرحب به .نحن سعداء ويسعدنا أن نراه في فرص قادمة". في حوار مع موفد قناة كان @YoavBorowitz pic.twitter.com/gjTn1qaR9i — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 23, 2020

ودعا عدنان في مقابلة أجراها مع قناة كان الإسرائيلية -التي تنقل من موقع الحدث الرياضي- الوفود الإسرائيلية لتنظيم زيارات أكثر للإمارات.

أما راكب الدراجة الإسرائيلي عومر غولدشتاين، فقال في مداخلة لقناة إسرائيلية "الشعور رائع، الإمارات مكان مميز يحبس الأنفاس، لقد استقبلوني بالأحضان، الناس هنا ودودون جدًا".

للمرة الأولى يشارك فريق اسرائيلي في سباق للدراجات الهوائية في الإمارات في الأيام المقبلة. وفي لقاء مع قناة كان قال راكب الدراجة إلاسرائيلي الذي سيشارك في السباق تحت علم إسرائيل: "الشعور رائع. الامارات مكان مميز يحبس الأنفاس. يتم استقبالي بالاحضان والناس هنا ودودون جدا"@kann_news pic.twitter.com/01IDUdWu6U — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 22, 2020

يذكر أن النسخة الثانية من "طواف الإمارات" تمتد حتى 29 من الشهر الجاري، عبر سبع مراحل مختلفة، وتشمل الإمارات السبع.

وتأتي المشاركة الإسرائيلية تزامنًا مع ما يجري في الأروقة السياسية من الترويج لصفقة القرن، وتفتح بابًا من التطبيع الناعم بين دولٍ عربية وإسرائيل، ويستثمر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو هذه الفرص لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل.

جدير بالذكر أن نتنياهو صرّح، الإثنين 16 فبراير/شباط الجاري، في كلمته -بمؤتمر المنظمات اليهودية الأمريكية بالقدس الغربية- أن تل أبيب تقيم علاقاتٍ قوية مع دولٍ عربية وإسلامية عدا ثلاث دول فقط.

نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية. أنتم ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء. وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا. هذه هي ثمار سياستنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 16, 2020

وقال نتنياهو "أطوّر علاقات مع دول عربية وإسلامية، وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاث منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار"، مؤكدًا أن ما يقوله ليس إلا 10 بالمئة فقط مما يحدث من علاقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية في المنطقة.