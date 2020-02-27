بينهم اثنان في حالة خطرة: إصابة العشرات جراء انقلاب قطار في مصر (فيديو)

أُصيب 38 راكبا، الخميس، جراء انقلاب قطار شمال غربي مصر، وفق إعلام محلي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن إصابة 38 مواطنًا جراء خروج جرار قطار عن القضبان أثناء توجهه من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مطروح.

وكانت صحيفة الأهرام (حكومية) قد أفادت في وقت سابف بأن "24 راكبا أصيبوا إثر انقلاب قطار قادم من مدينة الإسكندرية (شمال) باتجاه مدينة مرسى مطروح (شمال غرب)؛ نتيجة خروج الجرار عن القضبان، بينهم اثنان في حالة خطرة".

وأضافت أن "القطار تعرض للانقلاب في المنطقة الواقعة بين قريتي غزالة التابعة لمدينة الضبعة وسيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين" (شمال غرب).

وأوضحت الصحيفة أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى العلمين الحكومي.

فيما لم تذكر أية تفاصيل حول سبب الحادث.

وتداول مصريون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو،يظهر انقلاب قطار نتيجة خروج الجرار عن القضبان.

وفي الفيديو عدد من عربات القطار في وضع الانقلاب، ومنحدرة عن خط السكك الحديدية الرابط بين محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح.

جدير بالذكر أن مصر شهدت عددًا من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة ما أودى بحياة المئات، وحسب مراقبين، تعود تلك الحوادث -بصورة رئيسية- إلى تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية.

وفي أغسطس/آب 2017، قُتل 49 شخصًا وأصيب أكثر من 100 في حادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية (شمال).

بينما وقعت أكبر وأسوأ كارثة قطارات في مصر في فبراير/شباط 2002 عندما التهم حريق عربات عدة من قطار ركاب متجه من القاهرة إلى أسوان (جنوب)؛ ما أودى بحياة أكثر من 350 آنذاك.

